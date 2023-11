Booba est à Dubaï, Maes le cherche pour en découdre

Maes veut régler des comptes avec Booba et propose de se retrouver à Dubaï pour un “sparring” ! Le rappeur de Sevran avait averti l’auteur d’Ultra pour fixer un rendez-vous à l’occasion de la venue de ce dernier pour un showcase aux Émirats Arabes Unis où il réside depuis plusieurs mois depuis son départ de la France, et il a décidé de le rappeler à son rival dans un nouveau message vidéo.

Il y a quelques semaines, Maes a été interpelé par l’annonce de la programmation d’un showcase de Booba le 25 novembre à Dubaï. Rapidement, il a défié son ancien compère pour fixer un face-à-face afin d’en découdre et de s’expliquer. L’interprète de Ratpi World avait validé la proposition en annonçant qu’il va séjourner à l’hôtel Five, “Quand tu es là, fais signe, je t’envoie ma localisation, viens avec tes chiens”, avait ensuite répliqué l’ancien membre du label LDS pour le défier avant de s’afficher en train de s’entraîner aux sports de combat avec l’entraîneur de MMA Khusan Majlimov pour mettre un coup de pression à Kopp.

Maes fait passer un message à Booba pour se battre à Dubaï !

Face aux dernières déclarations de Maes, Booba est resté silencieux alors que Gims et Sadek ont aussi repris les attaques à son encontre. À l’approche de la date fatidique du 25 novembre, l’auteur d’Omerta vient d’adresser un nouveau message au DUC de Boulogne en se filmant au volant de sa voiture, affirmant que son rival est arrivé à Dubaï et lui donnant ses disponibilités pour se voir : “J’espère que tout s’est bien passé et que tu as fait bon vol. Frérot, tous les jours, entre 10h et midi ou bien de 19h à 20h30, tu me dis, et on se voit, on se fait un bon sparring.”. Maes propose un défi dans les sports de combat et le rassure que cela sera bien un duel à 1 contre 1 et dans les règles, “Personne ne va toucher ta sécu (…) Viens à 15, 16, 17, y’a pas de problème, que toi et moi, dans les règles du sport“ avant d’annoncer lui avoir acheté tout l’équipement nécessaire pour combattre, “Je t’ai acheté des gants, je t’ai acheté des protège-dents, un casque de boxe, même un casque de moto si ça ne suffit pas, je peux pas faire plus.”.

Booba n’a pas encore validé le rendez-vous de Maes, alors que le compte Instagram qu’il utilise depuis ces derniers mois, “PRT Club” vient d’être suspendu par Instagram. Il ne semble plus avoir aucun profil actif sur le réseau social, mais demeure présent sur X, anciennement Twitter, où il est suivi par plus de 6 millions de personnes.