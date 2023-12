Gims n’a pas fait annuler le show de Booba à Dubai qui prouve le mensonge

Gims s’est moqué de Booba après son passage à Dubai en affirmant avoir réussi à faire annuler sa présence à la dernière cérémonie des Diafa (Distinctive International Arab Festivals Awards), sauf que la réalité est tout autre. B2O vient de démontrer que son absence à cet événement est due à sa propre volonté de ne pas y participer.

En plein conflit avec Cyril Hanouna qui n’a pas apprécié que Booba annonce la création de son “agence de talents”, une société d’influenceurs, mais en ne promettant aucune escroquerie, le DUC s’attire aussi les foudres de Gims depuis quelque temps. Meugui a décidé de ne plus rester indifférent au clash contre Kopp et l’attaque sans répit par l’intermédiaire des réseaux sur divers sujets. Dernièrement, il s’est réjoui de l’absence de B2O aux Diafa en assurant avoir réussi à faire déprogrammer la présence de son rival pour un showcase à cette soirée lors de laquelle Soolking a donné un concert.

Booba prouve que Gims est un menteur !

Après avoir constaté effectivement la non-présence de Booba aux Diafa, Gims s’est filmé au volant de sa voiture en expliquant qu’il a fait annuler la prestation de B2O aux Diafa, assurant que c’est un rappeur qui insulte les musulmans et qu’il manque de respect à la communauté marocaine. Silencieux dans un premier temps face aux propos de Meugui, l’auteur d’Ultra vient de démontrer que cela est totalement faux. “‘J’ai décidé d’annuler’ t’as vraiment honte de rien marabout !“, commente le DUC dans un tweet avec la fameuse vidéo du mari de Demdem publiée le 23 novembre et des captures d’écran d’une conversation WhatsApp datée du 18/19 novembre 2023 dans laquelle il explique ne pas souhaiter assister à cette cérémonie à Dubai.

Booba prouve avoir annulé en personne sa participation à cette soirée en se justifiant dans cette conversation que des personnalités trop “rincées” sont présentes, comme l’acteur américain Steven Seagal. Selon son avis, l’événement manque de sérieux pour le convaincre à venir : “Pas frais en vrai. En plus, je dois chanter. J’essaie d’annuler, ça m’a l’air pipé. Il n’y a pas de têtes d’affiche sérieuses, ça peut être le cirque“, commente-t-il dans cet échange. Une preuve que Gims n’a en aucun cas agi à son encontre. Ce dernier n’a plus fait aucun commentaire sur cette affaire.