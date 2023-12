Kaaris tranche sur le meilleur footballeur entre Ronaldo et Messi

En promotion de son album Day One, Kaaris a parlé de football lors de son interview pour l’émission Le Code de Mehdi Maïzi et s’est exprimé sur le plus grand joueur de tous les temps, le GOAT qui est selon son opinion, Cristiano Ronaldo, le rappeur est revenu sur la carrière du Portugais.

Cristiano Ronaldo est le meilleur selon Kaaris !

Le rappeur originaire de Sevran a sorti un nouvel album intitulé Day One le 15 décembre 2023 et depuis, il enchaîne les passages dans les médias pour présenter cet opus. Lors de son entretien avec Mehdi Maïzi, Kaaris s’est confié sur divers sujets, sur sa relation avec le Therapy, son lien avec Koba LaD invité en featuring sur Day One ou encore concernant sa carrière en révélant ne pas avoir souhaité perdurer dans le rap à ses débuts dans la musique, mais que finalement, il est toujours là et est passionné par son travail. Riska a aussi évoqué son projet d’un nouveau film et donné son avis sur la carrière de Cristiano Ronaldo.

“Qui t’inspire dans les sportifs ?”, questionne le journaliste Mehdi Maïzi, Riska répond en citant Cristiano Ronaldo. D’après Kaaris, sans aucun doute, l’attaquant portugais de 38 ans est le meilleur footballeur et explique qu’il ne faut pas uniquement se baser sur les trophées gagnés. “Cristiano Ronaldo. Ouais, c’est le meilleur. C’est lui le GOAT, dans tout ce qu’il fait, c’est un athlète. Ce n’est pas parce que tu as plus de trophées que tu es le meilleur, ce sont des conneries ça.”, a-t-il déclaré en faisant sans doute référence à Lionel Messi qui vient de gagner son huitième Ballon d’Or après sa victoire en Coupe du monde il y a un an alors que CR7 a remporté le Ballon d’Or à 5 reprises.

À lire aussi : Kaaris affronte un fan et se fait détruire