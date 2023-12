L’incroyable succès de Jul avec le disque de platine le plus rapide de 2023

Avant de retrouver son public en 2024 pour une nouvelle tournée, Jul a pu constater qu’il est toujours aussi populaire auprès du public avec son dernier album en date, qui a été couronné d’une certification en un temps record cette année.

La route est longue de Jul décroche le platine en un temps record !

Jul est toujours au sommet du rap français, comme le démontrent les chiffres. Le rappeur marseillais est à la première place du Top Albums en France pour la troisième semaine consécutive avec « La route est longue », qui s’est écoulé à 19 152 équivalents ventes la semaine passée. Déjà certifié disque d’or en seulement une semaine, le J réalise une grosse performance en cette fin d’année avec un total de plus de 100 000 exemplaires pour ce nouvel opus paru au début du mois. Il décroche ainsi la certification de disque de platine en 21 jours, le 22ème de sa carrière.

Devenue ces dernières années le plus gros vendeur de disques du rap français, cette performance de Jul constitue un record en France sur l’année 2023. Il obtient le disque de platine le plus rapide de l’année. À noter que J possède le record du nombre de disques de platine en France, ainsi que celui du nombre de doubles disques de platine. « La route est longue » est aussi le quatrième disque de platine le plus rapide de la carrière du J.