La somme payée par Jul pour figurer sur le maillot de l’OM

Le Logo D&P du label de Jul est toujours présent sur la manche gauche du nouveau maillot belu et blanc de l’Olympique de Marseille pour la saison 2024/2025 ! Le rappeur Marseillais poursuit sa collaboration avec le club de son cœur en restant sponsor de l’OM comme lors des précédentes saisons, mais cela a un cout exorbitant pour son label.

Le contrat historique de l’association entre D’or et de platine, le label musical de Jul et l’Olympique de Marseille se prolonge. Fort d’être le plus gros vendeur de disque du rap français avec plus de 4 millions d’albums vendus dans sa carrière, le « J » a toujours affiché son amour pour l’OM, son club de football favori a qui il a rendu hommage à plusieurs reprises depuis ses débuts ou dans ses clips. L’année dernière, le rappeur a marqué le coup de son amour le club Olympien avec la mise en place d’un partenariat inédit, il a décidé de faire apparaitre le logo D&P sur la tunique de l’OM.

Ce partenariat avec le logo D’or et de platine sur la manche du maillot de l’équipe professionnelle masculine et féminine de l’OM, faisant de Jul le premier artiste français à apparaître sur le maillot de Marsiellais. Pour entamer cette nouvelle saison, l’artiste a fait le choix de continuer cette association pour la saison prochaine, en effet le sigle aborde toujours la manche gauche de la tunique comme l’ont révélé les premières sorties médiatiques des joueurs de l’OM ainsi que les matchs amicaux.

Le montant du contrat est estimé à 600 000 euros, ce qui en fait un important accord de sponsoring pour l’OM. Cette connexion illustre d’ailleurs la volonté du club de se rapprocher de la culture urbaine de la ville et de toucher un public plus jeune connaissant la notoriété de Jul dans la cité du sud de la France d’où il est originaire.

