PLK plus fort que Werenoi et Jul sur les ventes

Le média Ventes Rap vient de publier le classement du Syndicat national de l’édition phonographique des 10 albums les plus vendus en France au premier semestre 2024 et sans surprise, les rappeurs français ont cartonné avec notamment PLK, Werenoi, Jul, Gazo et Tiakola au sommet des ventes.

Des ventes phénoménales pour PLK !

Dans les albums les plus populaires en France sur ce début d’année 2024, c’est PLK qui trône en tête des ventes avec un total de 176 925 ventes pour son projet « Chambre 140« . Le rappeur fait mieux que la compilation des Enfoirés 2024 « On a 35 ans », le projet cumule 152 494 ventes à la seconde place du classement. À la troisième place, on retrouve un autre rappeur, Werenoi avec son projet « Pyramide« , l’album s’est écoulé à 130 726 exemplaires.

Jul ne réussit pas à placer sur le podium, « La route est longue » prend la quatrième place avec 97 834 ventes, le marseillais devance Taylor Swift avec « The Tortured Poets department » qui totalise 97 760 ventes. À la sixième place, on retrouve encore Jul, son album « Décennie » cumule 95 155 ventes. Le duo Dadju et Tayc est septième avec 81 944 vente pour « Héritage ». Un autre duo, Gazo et Tiakola avec « La melo est gangx » prend la huitième place grâce aux 80 592 de cet opus.

Zaho de Sagazan est neuvième avec « La symphonie des éclais », 78 623 ventes et Vianney prend la dernière place de ce classement avec « A 2 à 3 » qui totalise 71 503 ventes.