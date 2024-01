Werenoi, Hamza et Ninho sur le podium des 10 albums les plus vendus en 2023

Werenoi est l’une des révélations du rap français de 2023 alors qu’Hamza et Ninho ont eux confirmé leur statut au courant de l’année passée. Ce trio forme le podium du classement des 10 albums les plus vendus en France au courant de l’année 2023.

Le média Ventes Rap vient d’établir le classement des ventes de l’année dernière avec comme souvent ces dernières années, des rappeurs au sommet des ventes, uniquement Les Enfoirés et Florent Pagny ont réussi à se faire une place dans le Top 10 dominé par le rap français.

Avec 196 000 ventes, l’album “C’est carré” de Werenoi prend la première place du classement, il est suivi en seconde position par le Belge, Hamza, son projet “Sincèrement” totalise 183 000 ventes et enfin Ninho, habitué aux premières places se retrouve troisième avec 177 900 ventes pour son opus “NI”. “Mélo” de Tiakola prend la quatrième place avec 177 300 ventes devant SDM cinquième avec “Liens du 100” et ses 163 000 ventes. “C’est Quand Qu’il S’Éteint ?” de Jul est sixième avec un total de 159 000 ventes, le duo Djadja et Dinaz avec “Alpha” est neuvième grâce aux 157 000 ventes de leur album et enfin Gazo occupe la dernière place du Top 10 avec KMT qui cumule 156 ventes.

Top 10 des albums les plus vendus de 2023 en France :