Francis Ngannou : la somme astronomique qu’il va gagné pour battre Anthony Joshua

Quel pactole ! L’annonce du prochain combat de Francis Ngannou face à Anthony Joshua a suscité un énorme engouement. Le montant perçu par l’athlète camerounais pour cet événement vient d’être révélé, et c’est vraiment énorme.

Malgré sa défaite sur décision des juges pour ses débuts en boxe face à Tyson Fury, Francis Ngannou a tout de même réussi une grosse performance face au Britannique. Il l’a notamment mis à terre pendant leur duel sur le ring, même si cela n’a pas suffi à remporter le combat. L’ancien champion UFC a surpris de nombreux observateurs et ses détracteurs avec sa prestation contre le Gypsy King, et a décidé de remettre ça avec un nouveau combat de boxe face à Anthony Joshua. L’événement aura lieu le 9 mars 2024 en Arabie saoudite, à Riyad.

“Francis est l’homme le plus méchant de la planète et l’argent qu’il gagne le reflète. Et le mieux dans tout ça, c’est qu’il le mérite amplement. Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui”, a confié Marquel Martin, le manager de The Predator, sur ce face-à-face à venir entre son poulain et le boxeur britannique de 34 ans, qui compte en professionnel 27 victoires dont 24 par KO et seulement trois défaites.

Pour cet événement, Francis Ngannou va toucher une somme d’argent encore plus importante que celle reçue lors du combat face à Tyson Fury. Lors ce premier combat de boxe, il avait empoché 9 millions d’euros. Cette fois-ci, il va gagner 18 millions d’euros. En effet, Forbes vient d’indiquer que le Camerounais va recevoir le montant estimé à 20 millions de dollars, ce chiffre peut encore grimper grâce aux gains du pay-per-view. De quoi motiver le Camerounais à combattre Anthony Joshua.