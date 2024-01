Rohff est le meilleur rappeur français selon ce rappeur !

Avant la parution de son nouvel album “FITNA“, Rohff vient de recevoir les éloges d’un de ses compères du rap français avec qui il avait collaboré en 2012 pour un classique de sa discographie. Housni a ensuite réagi pour partager la belle déclaration à son égard.

Avec deux extraits “NotoriHous” featuring Big Ali et “Loyauté”, tous les deux clippés, Rohff s’active pour préparer la sortie de son prochain opus dont il a déjà livré plusieurs informations, mais dont la date de parution officielle est encore inconnue, en assurant toutefois que cela se fera courant 2024. Pour son retour dans les bacs, Housni va pouvoir compter sur le soutien de Sultan qui vient de donner son avis sur son acolyte qu’il a décidé de proclamer meilleur rappeur français encore en vie.

Rohff sacré meilleur rappeur français par Sultan !

“Meilleur rappeur français encore en vie, Rohff“ a décrit l’ancien membre de la Team BS en légende d’une story avec le morceau “WessWess” extrait de l’album “Grand Monsieur” paru en 2021. Rohff a apprécié ce message et l’a relayé à son tour dans une story pour remercier Sultan. “Moinama merci pour cette déclaration sans orgueil. C’est aussi ta force de t’en foutre des autres” écrit Housni qui a travaillé il y a plus de 12 ans avec Sultan sur le single “4 Étoiles” produit par Doc Ness & DJ Erise extrait de son album “Des jours meilleurs” puis ajoute, “Tu es un découpeur et tes flows, tes punchlines lavent les 3 quarts du game à l’aise et celui qui conteste ne connaît absolument rien au rap. Même moi, tu me surprends par moment“. “J’espère qu’on se refera une tuerie ensemble. Force à toi petit frère” a conclu le rappeur du 94.

Avant le featuring, Sultan avait déjà déclaré à l’époque être fan de Rohff en déclarant, “J’suis plus “Rohff” que “Booba” […] Rohff dans ce qu’il fait, je me sens plus concerné par le genre de thèmes qu’il aborde et ce qu’il dit […] Les gens qui sont plus terre-à-terre préfèrent Rohff”. Les deux rappeurs français s’étaient retrouvés au Brésil pour mettre en images ce morceau en commun.