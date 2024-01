TPMP : Hanouna tacle Géraldine Maillet en clash avec Myriam Palomba

En vidéo, découvrez les images du débat très animé entre Géraldine Maillet et Myriam Palomba en direct dans l’émission TPMP ce lundi soir, à laquelle Cyril Hanouna a pris part pour soutenir cette dernière face à la chroniqueuse de “Touche Pas À Mon Poste”. La tension était palpable sur le plateau télévisé.

Après une audience mitigée en ce début d’année, Cyril Hanouna a invité Nathalie Marquay-Pernault hier soir à TPMP. Elle y a présenté son ouvrage nommé “Un signe de toi – Son âme guide mes pas” et a parlé des symboles que Jean-Pierre Pernault lui a transmis avant son décès, ainsi que des détails sur la mort du célèbre présentateur de télévision. Elle assure que la troisième dose du vaccin contre le Covid est liée au décès, expliquant qu’il avait guéri de son cancer auparavant, puis révèle que les services médicaux ont demandé d’annoncer publiquement que la mort a été causée par son cancer.

Les propos de Nathalie Marquay-Pernault ont relancé le débat animé sur la vaccination contre le Covid, avec une différence de point de vue entre Myriam Palomba et Géraldine Maillet. Cyril Hanouna s’en est pris à la chroniqueuse de son émission en la traitant de donneuse de leçons et s’est moqué, lui demandant d’aller faire des défilés de mode. Ce sont les propos de Géraldine sur les manifestations contre le vaccin et le pass-sanitaire qui ont fait polémique. Elle a affirmé qu’il n’y avait que des “antisémites” lors de ces rassemblements. “Prochaine étape, une rafle des non-vaccinés”, “Non au passe-nazitaire” pouvait-on lire sur les slogans de certains manifestants.

“Tu es d’un ridicule, mais alors, insupportable ! Elle est d’un ridicule, c’est une pauvre fille franchement ! C’est une pauvre fille, je ne peux pas la laisser dire ça. C’est dégueulasse de dire ça, parce que moi, j’étais aux manifestations […] Pour tous les gens qui sont allés manifester, c’est dégueulasse. Pour les victimes du vaccin, c’est dégueulasse. Tu es juste immonde”, s’est révoltée Myriam Palomba face aux déclarations de Géraldine Maillet tout en étant soutenue par Cyril Hanouna, en accord avec elle, avant d’apaiser les tensions sur le plateau de C8 pour poursuivre l’émission avec d’autres sujets.