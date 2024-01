Aya Nakamura s’est embrouillée sur le tournage de Nouvelle École

Avant la diffusion de la troisième saison sur Netflix, Aya Nakamura en a dit plus sur Nouvelle école et sa relation avec l’émission en révélant s’être embrouillée quelques fois sur le tournage du programme.

“Je me suis juste embrouillée” confesse Aya Nakamura !

Aya Nakamura a fait sensation avec son passage dans l’émission DVM Show ce lundi soir, en réservant une petite surprise à ses fans. En effet, invitée par Medja, l’interprète de Djadja a dévoilé en direct dans l’émission un nouveau morceau après avoir repris les paroles de ses plus grands tubes. Plusieurs médias ont enregistré la séquence pour relayer la vidéo sur Twitter et sur les images, la chanteuse a mis le feu dans le studio avec cette interprétation de cet inédit nommé “Hyper”, dont elle n’a pas encore annoncé la date de sortie mais qui suscite déjà l’engouement du public. Lors de ce live, elle a réussi à réunir plus de 200 000 internautes. Les fans attendent désormais la mise en ligne de ce single sur les plateformes de streaming.

Lors de cette émission, Aya Nakamura s’est aussi confiée brièvement sur le tournage de la troisième saison de Nouvelle École, à laquelle elle figure au casting comme jurée aux côtés de SDM et SCH, suite au départ de Niska et Shay. « J’ai fini le tournage. Je me suis juste embrouillée une fois ou deux, c’est tout », a-t-elle déclaré face à Medja et de ses équipes dans le DVM Show. Elle confirme également que le tournage de cette nouvelle saison du télécrochet de Netflix est terminé et que la diffusion ne devrait donc plus tarder afin de découvrir les quelques embrouilles d’Aya avec sans doute des candidats.