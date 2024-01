SDM exclu des Victoires de la musique et voici pourquoi

Au début du mois de janvier, SDM s’était moqué de l’annonce de sa nomination aux Victoires de la musique. Le rappeur du 92i vient de se faire exclure de la cérémonie suite à son refus d’interpréter le tube “Bolide allemand” lors de cette soirée.

L’année passée, SDM s’en était pris à la cérémonie des Victoires pour n’avoir remporté aucun trophée et pour déplorer le manque de respect envers les rappeurs. Cette fois-ci, après l’annonce de sa nomination, il avait préféré en rire. Suite à sa nomination dans la catégorie de la meilleure chanson originale avec “Bolide allemand“, il avait relayé la nouvelle avec en légende des émojis “mort de rire”.

SDM viré des Victoires de la musique !

Dans cette catégorie, SDM est en compétition avec “Douce” de Clara Ysé, “Enfant de” de Pierre de Maere, “La symphonie des éclairs” de Zaho de Sagazan et “Secret” de Louane. Pour figurer dans cette catégorie, les responsables de la cérémonie imposent aux artistes une interprétation en direct lors de la soirée de leurs chansons. Cependant, le rappeur français a refusé cette requête avant d’être sanctionné par son exclusion du concours.

En effet, sur le site internet des Victoires, les votes pour la chanson originale sont toujours ouverts. Cependant, Claré Ysé, Pierre de Maere, Zaho da Sagazan et Louane sont présents, mais le nom de SDM a disparu. L’artiste du 92i n’a pas pour le moment commenté cette décision qui devrait encore relancer les tensions et les polémiques concernant les relations entre la cérémonie des Victoires de la Musique et les rappeurs français.