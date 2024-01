Shay se confie sur les propositions osées reçues

Shay a-t-elle eu des propositions indécentes ?

Pour son retour dans les bacs, Shay a accordé une interview à Mehdi Maizi dans l’émission Le Code pour parler de son album Pourvu qu’il pleuve, qui s’est écoulé à 3 179 ventes en mid-week (trois premiers jours d’exploitation). La rappeuse belge s’est confiée sur certaines propositions qu’elle a reçues dans sa carrière, dont certaines déplacées.

Dans cet entretien d’environ 40 minutes, Shay s’est exprimée sur divers sujets face à Mehdi Maizi. En ayant réussi à entretenir une fanbase grandissante depuis le mois de 2019 et la sortie de son dernier album, elle a parlé de son troisième opus très attendu par les auditeurs de rap français. Lors de cette rencontre avec le journaliste d’Apple Music, l’ancienne membre du 92i a livré ses impressions sur sa première collaboration avec SCH, qu’elle a rencontré dans l’émission Nouvelle école lors des deux premières saisons du programme de Netflix. L’ex-animateur d’OKLM Radio a également interrogé l’artiste originaire de Bruxelles sur l’une de ses punchlines, ayant une explication à ce sujet.

“Je n’ai jamais eu de trucs déplacés dans l’industrie”

Dans le single “1000 à l’heure” produit par Jo A Touch et Habib, Shay chante : “Millions d’euros sans donner mes petites fe**es. Pour mieux les bai*er, je devais me faire discrète.” Questionnée sur certaines requêtes reçues pour de l’argent, la rappeuse s’est expliquée : “J’ai eu des propositions, oui, mais pas dans l’industrie. Moi, je n’ai jamais eu de trucs déplacés dans l’industrie. On me propose beaucoup d’argent, surtout quand tu es exposée.”. Elle a ajouté : “Les gens sont engagés avec moi sur mes réseaux. Je ne suis pas juste suivie. J’ai eu beaucoup de propositions contre beaucoup d’argent. Mais j’ai une vision et je ne peux pas la compromettre pour de l’argent.”.

“J’ai toujours voulu faire de l’argent et comment je voulais le faire. Je veux le mériter. Je veux bâtir sur du solide, pas sur du sale.”, a précisé Shay pour conclure le sujet.