Booba disparait encore de X (ex-Twitter), sanctionné après le clash contre Mehdi Maïzi

Suite à plusieurs signalements, le compte Twitter de Booba a encore été suspendu. Alors qu’il venait de récupérer le profil @ifp92i sur Instagram, il est une nouvelle fois sanctionné par Twitter, sans doute suite à ses attaques contre Mehdi Maïzi et à la tribune dans le journal Libération en soutien au journaliste spécialisé dans le rap.

Le compte Twitter (X) de Booba avec 6 millions de fans supprimé !

Pour débuter 2024, Booba a gardé ses anciennes habitudes : il est toujours aussi actif sur les réseaux et multiplie les coups de gueule concernant l’actualité du moment, qu’elle soit musicale ou non. Que ce soit les autres rappeurs comme Sadek, Maes ou encore Kaaris, B2O fait toujours dans la provocation sur Twitter ces derniers temps, et c’est notamment Mehdi Maïzi qui s’est attiré les foudres du fondateur du 92i suite à sa récente interview du rappeur Serane.

Le DUC a reproché à l’ex-animateur de la radio OKLM d’interviewer des faux rappeurs et de les mettre en avant à la place d’autres qui ont plus de talents. Après l’avoir averti, il a commencé à révéler des dossiers sur sa vie privée.

Dans plusieurs tweets, Booba a dézingué le rappeur Serane et Mehdi Maïzi, accusant le présentateur du Code sur Apple Music de ne pas accorder la parole aux vrais rappeurs. Avant de poster des informations compromettantes sur sa vie privée et d’afficher sa femme, il a conclu ses propos en profitant pour faire l’annonce de la création d’un nouveau média comme il l’avait fait avec OKLM (site internet, radio, télé, etc.), afin d’apporter de la visibilité aux nouveaux talents et ceux déjà confirmés.

Après OKLM, B2O veut lancer un nouveau média Rap !

B2O a ensuite été interpellé par un article de Libération dans lequel le journaliste apporte son soutien à Mehdi Maïzi. L’auteur de cette tribune traite le rappeur du 92i d’oppresseur, et accuse ouvertement les médias du rap de ne pas soutenir le responsable rap d’Apple Music. Il dénonce ensuite le harcèlement contre ce dernier et Serane.

Rapidement, Booba a fait le rapprochement entre l’auteur de cet article et Mehdi Maïzi, affichant son profil pour démonter que le journaliste est un proche de ce dernier. La clash de trop, B2O a ensuite affiché sur Instagram les messages de Twitter lui indiquant que son compte @boobaofficial avait été bloqué par le réseau social pour avoir enfreint les droits d’auteur. “Vous l’avez compris, la bobosphère veut me faire, mais plus on veut me faire, moins je vais me faire”, a-t-il écrit.

Depuis la nuit dernière, le profil @boobaofficial de Kopp avec ses 6 millions abonnés a disparu. Le fondateur du 92i ne semble plus avoir accès à son compte. Pour le moment, impossible de savoir si cette désactivation est provisoire ou définitive, mais elle marque un coup dur pour le rappeur français exilé à Miami, qui a déjà connu ce type de mésaventure à plusieurs reprises sur le réseau social d’Elon Musk.

Les fans de Booba peuvent toujours le suivre sur Instagram avec les profils @92iNews et @ifp92i, en espérant que cette censure ne soit que temporaire et qu’il puisse rapidement faire son retour.