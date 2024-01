Booba valide la dédicace de Malik Bentalha à LIM dans sa parodie

L’hommage de Malik Bentalha à LIM fait réagir Booba !

Après avoir parodié avec succès l’émission de Pascal Praud sur CNews, Jul dans une session de freestyle Colors et le pâtissier Cédric Grolet, Malik Bentalha s’est attaqué au monde de la mode en s’inspirant cette fois-ci de Simon Porte Jacquemus avec une séquence inattendue dans laquelle l’humoriste dédicace le rappeur LIM. La scène n’a pas échappé à Booba qui a apprécié cet hommage.

Avant le début de sa tournée dans toute la France avec Nouveau Monde, programmée d’octobre 2024 jusqu’à la fin de l’année avec plusieurs dates à Paris, Malik Bentalha fait un énorme succès avec ses parodies. La première, diffusée il y a quelques semaines, du programme télévisé de CNews a fait un énorme carton sur Internet. Il a donc récidivé avec plusieurs autres vidéos, comme celle de son freestyle en imitant Jul. Le comédien s’est amusé du créateur de mode français Simon Porte Jacquemus dans sa dernière réalisation pour se mettre dans la peau d’un faux styliste surnommé Moustapha Jacquemard, qui lance sa marque Jacques Mouss et se moque de la Fashion Week de Paris.

La Fashion Week parodiée dans un nouveau sketch très réussi !

En quelques heures, la séquence est devenue virale. “Un champ de lavande en Provence. Moustapha Jacquemard, dit « Jacques – Mouss », ne rêvait que de ça pour fêter les 15 ans de sa marque. Dans sa région. Avec sa famille. Une décennie et demi plus tôt, il lançait la marque entre le sud et Paris, avec moins de 10 euros. Depuis, il n’a qu’un seul objectif : aller au-delà des défilés, faire vivre des expériences et transmettre des émotions.”, décrit la description de cette parodie dans laquelle il reprend le concept des reportages du média Konbini.

Malik Bentalha lance aussi une pique aux rappeurs qui assistent à la Fashion Week : “Les rappeurs seront au fond, ils ne seront même pas au défilé, on va leur monter une annexe, ils feront des photos entre rappeurs, […] et c’est un échange de bons procédés, parce que nous ça nous permet de toucher un public urbain qui va acheter parce qu’ils ont vu le dernier rappeur mettre nos tenues […] alors qu’ils sont au RSA, […] c’est un win-win”.

Et dans une séquence, le sketch débute avec la sonnerie de téléphone du refrain d’un classique de LIM, le titre “Tous illicites”, avec des paroles très explicites “Les p***** s***** des b**** pourtant, c’est péché Dans ma ZUP illicite, on ne fait que tricher”. Booba a relayé cette scène sur Twitter pour féliciter l’humoriste d’avoir placé l’extrait de ce morceau dans sa parodie, “L.I.M” a-t-il noté en légende en mentionnant le comédien avec des émojis, mort de rire, drapeau pirate et un dernier en train d’applaudir.