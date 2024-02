Booba impressionne avec la 1ère bande annonce de sa série, Ourika

Booba se lance dans la production avec la série “Ourika” : la bande-annonce est disponible !

En plus de ses projets musicaux, Booba vient de produire sa toute première série nommée “Ourika“, qui sera disponible très prochainement sur la plateforme de vidéos à la demande Prime Vidéo. En attendant la mise en ligne du premier épisode, B2O nous a présenté la première bande-annonce cette semaine.

Après avoir publié Ad Vitam AEternam, Booba nous tease sa nouvelle série

Déjà annoncée depuis près de trois ans, le projet de série de Booba se concrétise enfin. L’interprète de “Dolce Camara” s’est entouré de Clément Gournay et Clément Godart pour la réalisation de ce projet. La diffusion de la saison 1 est programmée pour le mois prochain sur le service de vidéo à la demande détenu par Amazon.

Ce programme va plonger le spectateur en 2005, lors des émeutes des banlieues en France. “Ourika” se présente comme une forme de « western urbain » autour de la famille Jebli et de la chute de son trafic de cannabis à cause de la police. “Famille, Loyauté, Piraterie. Ourika, ça arrive en mars 2024 sur Prime Video.”, décrit la légende, de ce trailer.

Au niveau du casting du programme, on retrouve bien évidemment Booba pour son premier rôle d’acteur dans une série ainsi qu’Adam Bessa, Noham Edje, Salim Kechiouche, Max Gomis, Slimane Dazi, Sawsan Abès. Le Boss du Rap Game n’incarne par un rôle principal dans sa série, mais va bien apparaitre à l’écran, “Je vais jouer dans la série. Je n’ai pas un 1er rôle, mais comme ça, je me fais un rôle façonné, parce que je n’ai pas la prétention d’être acteur et je ne cherche pas à être DiCaprio.” avait-il décrit dans une interview en 2021 sur sa présence dans sa série avant de préciser sur son interprétation, “Je me fais un petit rôle sur-mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d’erreur”.