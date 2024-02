SDM impressionne avec Booba qui tranche sur le meilleur feat avec Kaaris

Décidément, la connexion Booba et SDM met tout le monde d’accord. Leur quatrième collaboration est encore un succès auprès des auditeurs. B2O a d’ailleurs déclaré que c’est son meilleur featuring entre le rappeur du 92i et Kaaris, la réponse est donc très claire.

SDM et Booba sont toujours en fusion !

Dolce Camara, le nouveau morceau commun de Booba et SDM extrait de Ad vitam æternam, produit par Tysko, cartonne sur les plateformes de streaming. Après Bonne journée, La Zone et Daddy, les deux compères ont récidivé avec la même réussite qu’auparavant. Leur dernier titre entre à la deuxième place du Top Singles des chansons les plus écoutées en France sur Spotify avec un démarrage de 632 000 streams en 24 heures, un nouveau vrai coup de massue sur le rap français.

Les fans espèrent désormais la sortie du clip du single Dolce Camara. “Vous étiez prévenus!” a commenté Booba sur Twitter avec une vidéo ayant comme bande sonore son featuring avec SDM, laissant présager la sortie à venir d’un visuel pour ce single après les clips 6G et Saga ces derniers jours extraits du nouvel opus de B2O. Sur les réseaux sociaux, les réactions des internautes sont d’ailleurs unanimes et certains annoncent déjà cette nouvelle collaboration entre les deux rappeurs comme le featuring de ce début d’année 2024 et s’impatientent de découvrir le clip.

Booba a d’ailleurs été interpellé par la question d’un internaute sur son meilleur featuring entre Dolce Camara et Kalash avec Kaaris, la réponse est sans appel pour le DUC, c’est le avec SDM.

DC — Booba (@booba) February 10, 2024





Booba & SDM viennent de sortir un vrai banger 🤯🔥 “Dolce Camara”

https://t.co/QnhSdRSMb9 — RAPLUME (@raplume) February 8, 2024