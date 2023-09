Booba fait forte impression avec la bande annonce de sa série Ourika

Booba réussit à faire monter l’attente sur la toute première série qu’il produit, nommée “Ourika”, avec la mise en ligne il y a quelques jours d’une première bande-annonce du programme qui sera diffusé dans les mois à venir sur Prime Vidéo. Le sujet de la série porte sur le trafic de drogue, comme le démontrent les premières images.

En plus d’être rappeur et producteur, Booba diversifie ses activités depuis le début de sa carrière. Il a développé des marques de vêtements, des boissons comme un whisky et un champagne, et s’est lancé dans la création de ses propres médias avec OKLM (radio, télévision et site internet). Ce dernier projet a finalement abouti. C’est dans une toute autre aventure que B2O a décidé de s’essayer, avec la production d’une série qu’il a co-écrite avec Clément Godar, Clément Gournay et Vincent L’Anthoën, portant sur la confrontation entre un policier et un dealer pendant les émeutes de 2005 en France, suite au décès de Zyed Benna et Bouna Traoré.

Il y a quelques mois, Booba a annoncé la préparation de ce projet, en dévoilant toutefois peu d’informations. Le nom est connu, il s’agit d’Ourika, et la série sera disponible sur la plateforme de vidéos à la demande, Prime Vidéo. Aucune date de sortie n’a été révélée pour le moment, mais sa mise en ligne est estimée entre la fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024, avec un total prévu de sept épisodes de 50 minutes. Dans le premier extrait révélé par B2O sur ses réseaux, on découvre que le contexte de la série traite du trafic de drogue et de la politique. Une partie de l’intrigue a été tournée en Tunisie, des images de Booba sur le tournage de la série ont fuité au mois de juillet.

Synopsis d’Ourika : “En 2005, dans une cité de la banlieue parisienne en proie aux émeutes, la famille Jebli règne en maître sur le trafic de cannabis. Alors que les quartiers s’embrasent, un grand coup de filet des Stups fait exploser le clan. Driss, le plus jeune fils, est contraint de reprendre l’affaire familiale alors qu’il se destinait à une carrière dans la finance. Face à lui, William, un flic de quartier débutant et ambitieux, est déterminé à le faire tomber. Leur ascension parallèle fulgurante va changer leur destin à jamais…”.