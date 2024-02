Francis Ngannou de retour en MMA, son adversaire révélé

Deux adversaires potentiels connus pour Francis Ngannou !

Ce n’est pas un adversaire, mais deux noms qui sont pour le moment annoncés et l’un des deux aura l’honneur d’affronter Francis Ngannou dans la cage dans un combat très attendu pour les débuts du Camerounais en PFL depuis son départ de l’UFC.

Depuis son triomphe face à Ciryl Gane en janvier 2022 pour le titre des poids lourds de l’UFC, il a quitté la célèbre ligue américaine de MMA dirigée par Dana White pour rejoindre, tout comme Cédric Doumbé, la Professional Fighters League. Depuis son engagement en PFL en mai 2023, le Camerounais a uniquement combattu en boxe anglaise, avec une défaite face à Tyson Fury mais une belle performance sur le ring, ayant notamment mis à terre son adversaire pendant le combat. Son prochain combat dans l’octogone se fait attendre, mais cela va enfin se concrétiser : le nom de son potentiel rival est proche d’être connu !

Le PFL officialise le retour au MMA du champion camerounais !

Alors que les rumeurs s’intensifiaient sur le fait qu’il ne pourrait plus jamais entrer dans la cage, le PFL ne compte pas se laisser aller à cette idée et va organiser le 24 février 2024 un événement PFL vs Bellator. Le face-à-face dans la catégorie des poids lourds opposera Renan Ferreira et Ryan Bader, et l’enjeu majeur de ce duel sera le droit d’affronter Francis Ngannou, qui va donc programmer son grand retour dans le monde des Arts Martiaux Mixtes.

Avant d’en savoir plus sur cet événement, Francis Ngannou prépare un autre combat au sommet, toujours en boxe, face à Anthony Joshua, le 8 mars prochain lors de la soirée Knockout Chaos à la Kingdom Arena de Riyadh.