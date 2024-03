Mbappé déchire le filet du but avec sa frappe surpuissante [Vidéo]

Découvrez la vidéo de la frappe surpuissante de Kylian Mbappé face à la Real Sociedad qui a trouvé le filet du but lors de l’ouverture du score lors du match retour du match des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

En vidéo, la frappe de Mbappé était tellement puissante qu’elle a détaché le filet de la Real Sociedad !

Après la victoire 2 buts à 0 à l’aller au Parc des Princes, le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification en menant à la mi-temps 1 à 0 en Espagne, ce qui porte l’écart de 3 buts au cumul des deux rencontres.

Mbappé climatise San Sebastian, comment souvent face aux critiques, l’attaquant parisien répond sur le terrain avec ses performances sportives. Kylian a ouvert le score pour le PSG ce soir contre la Sociedad sur une action dont il a le secret et nous a habitué. Lancé dans la profondeur sur le côté gauche par son coéquipier Ousmane Dembélé, le N°7 Parisien enchaine les feintes dans la surface de réparation face au défenseur adverse et placer une puissance frappe du droit dans le petit filet opposé, le ballon entre dans le but en déchirant une petite partie du filet accroché au poteau.

À la mi-temps, la Real Sociedad doit inscrit trois buts pour espérer aller en prolongation et ne pas être éliminé de la compétition dès ce soir et Kylian Mbappé a inscrit son 45ᵉ but en Ligue des champions.