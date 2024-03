Real Sociedad face au PSG, le match en streaming

Real Sociedad vs PSG, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir à partir de 21h00 au stade Anoeta de Saint-Sébastien, c’est le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions et le PSG compte deux buts d’avance sur son adversaire du jour.

Real Sociedad contre le Paris Saint-Germain à suivre en direct streaming

Ce mardi 5 février, le Paris Saint-Germain, largement en tête de la Ligue 1 avec 9 points d’avance sur le second Brest et une seule défaite dans le championnat de France au mois de septembre dernier face à Nice (2-3), va essayer de poursuivre son aventure en Ligue Europa. Afin d’atteindre les quarts de finale de la compétition, les Parisiens ont déjà pris une sérieuse option lors du match aller au Parc des Princes avec une victoire 2 buts à 0 et part favori ce soir pour se qualifier face à la Real Sociedad qui n’est pas au mieux avec une septième place en Liga et une série de deux défaites consécutives.

Dans cette rencontre dirigée par Michael Oliver, Luis Enrique devrait titulariser Kylian Mbappé même si les deux hommes être en froid selon les rumeurs de la presse, il devrait former le trio offensif avec Dembélé et Barcola.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 18 h 45 le match avec une souscription à l’offre en ligne sur Canal Plus qui est l’unique diffuseur légal des matchs d’Europa League en streaming et en haute définition en France.