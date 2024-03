Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, est mort

Triste nouvelle : Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, est décédé à l’âge de 68 ans. L’éditeur du célèbre manga vient d’annoncer officiellement la nouvelle ce vendredi 8 mars 2024.

La maison d’édition d’Akira Toriyama a confirmé l’information : l’auteur de Dr Slump et Dragon Ball est mort d’un hématome sous-dural. “Nous sommes sincèrement attristés de vous informer que le créateur de manga Akira Toriyama est décédé le 1er mars d’un hématome sous-dural aigu. Il avait 68 ans“, a tweeté Bird Studio, une société fondée par le dessinateur japonais.

“Chez Shueisha et au sein du département éditorial, nous sommes profondément attristés par la nouvelle soudaine de son décès”, décrit le communiqué publié sur le réseau social X. Le nom d’Akira Toriyama s’est retrouvé en Top Tweets avec des millions de réactions pour rendre hommage au créateur de Dragon Ball. Le talent de l’auteur de manga a inspiré des générations entières, façonnant l’univers des mangas, mais aussi les rêves du public. Avec Dragon Ball, il a créé une œuvre qui en a inspiré plus d’un et qui est devenue l’un des mangas les plus populaires au monde.

Sur les réseaux, les réactions se multiplient depuis ce matin pour saluer son travail. “Penser que je ne le reverrai jamais… Je suis submergé par la tristesse”, a commenté Eiichiro Oda, le créateur de One Piece.