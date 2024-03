Francis Ngannou vs Anthony Joshua en streaming live direct

Francis Ngannou vs Anthony Joshua, suivez le combat au sommet de la boxe en live à partir de 23h00 ce vendredi, comment suivre le match en direct streaming légal DAZN. Ce soir, en Arabie Saoudite à Riyad, c’est l’un des événements des sports de combat de ce début d’année 2024 avec le très attendu face à face entre le champion de MMA et le boxeur britannique. L’ancien combattant de l’UFC ne devrait pas manquer son deuxième combat en boxe anglaise après sa belle performance contre Tyson Fury.

Avec son impressionnant palmarès en MMA avec 17 victoires en 20 combats dont 12 par KO ainsi qu’un titre de champion des poids lourds à l’UFC avant de quitter la ligue dirigée par Dana White pour rejoindre celle de la PFL et avant son prochain combat sa discipline de prédilection des Arts martiaux mixtes, Francis Ngannou se laisse tenter par un nouveau défi de taille en boxe anglaise face à Anthony Joshua après se défaite avec les honneurs contre le sulfureux Tyson Fury. À 34 ans, le boxeur britannique, ancien Champion du monde poids et champion olympique, compte en professionnel un palmarès de 27 victoires dont 24 par KO et seulement 3 défaites dans sa carrière.

Lors de la pesée, Francis Ngannou a affiché presque 10kg de plus qu’Anthony Joshua (123,6 kilos contre 114,4 kilos pour son adversaire), les deux hommes vont toucher un beau pactole avec cet affrontement, le camerounais va percevoir 20 millions de dollars et le britannique 50 millions de dollars, de quoi se réconforter en cas de déconvenue sur le ring. « Ok, on va combattre avec les règles de la boxe, mais qu’est-ce qu’il se passerait si je devais combattre ces mecs-là sans aucune règle » a déclaré Ngannou au micro de Sky Sports avant le combat de cette soirée « Knockout Chaos ».

Le combat entre Francis Ngannou et Anthony Joshua sera à découvrir en direct vers de 23 heures 50 en France sur DAZN, via un abonnement payant et en streaming sur Youtube.