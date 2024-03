Joshua peut battre Ngannou en MMA, selon cet ancien champion de l’UFC

Après son deuxième échec sur le ring face à Anthony Joshua, Francis Ngannou ne se démonte pas et compte bien poursuivre l’aventure en boxe, même si tous les fans attendent son retour dans la cage pour un combat. Demetrious Johnson, un ancien champion de l’UFC, a livré son avis sur le sujet en suggérant d’ailleurs que le boxeur britannique pourrait battre le Camerounais dans un combat de MMA.

Anthony Joshua bat Francis Ngannou dans un combat de MMA !

Pour la toute première fois de sa carrière dans les sports de combat, Francis Ngannou a subi un KO. En 20 combats de MMA, ses trois défaites précédentes se sont soldées par décision des juges, tout comme son premier combat de boxe face à Tyson Fury. Mais face à Anthony Joshua, ancien champion des poids lourds WBA, WBO et IBF, la marche était trop haute. Il n’a pas pu rivaliser. En effet, dès le début de leur affrontement, l’athlète britannique a mis sous pression “The Predator” en l’envoyant au sol une première fois. Dans le deuxième round, le Camerounais n’a pas pu résister aux coups portés par son adversaire et, suite à un second knockdown, il a perdu par KO. Demetrious Johnson, ancien détenteur du titre des poids mouches de l’UFC de 2012 à 2018, avec à son actif 32 victoires en 37 combats de MMA, s’est exprimé sur ce duel entre les deux hommes.

L’image d’un Francis Ngannou invincible s’est effondrée avec ce KO et, selon Demetrious Johnson, Anthony Joshua serait même capable de vaincre le Camerounais dans sa discipline de prédilection, les arts martiaux mixtes. “Est-ce que Anthony Joshua bat Francis Ngannou dans un combat de MMA ? Je pense que oui. Il y a une raison. Ce ne sera pas un combat de striking.”, a-t-il expliqué dans la dernière vidéo de sa chaine Youtube.

“Anthony Joshua le sait. Il a de meilleures mains et il peut faire douter Francis Ngannou.” affirme Demetrious Johnson avant d’ajouter sur la tactique à adopter par le Britannique pour battre “The Predator” dans la cage : “Francis va donc vouloir changer de tactique, entrer en clinch et lutter, mais il est plus petit que Joshua. Il devra casser la distance et je pense qu’Anthony Joshua peut stopper Francis Ngannou avec des frappes.”.

Dans tous les cas, Ngannou devrait prendre un peu de repos après avoir enchaîné deux combats de boxe en touchant au passage deux gros chèques, alors que ses débuts en PFL depuis sa signature avec la ligue américaine sont toujours attendus.