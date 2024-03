Benzema : Deschamps soutient son retour sous le maillot des Bleus

Non, Karim Benzema ne va pas faire son retour avec l’équipe de France A dirigée par Didier Deschamps. Cependant, ce dernier s’est exprimé sur une possible participation du Ballon d’Or 2022 aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France espoirs et n’a aucune objection à ce retour sous le maillot des Bleus de KB9.

L’histoire de Karim Benzema en équipe nationale a toujours été très compliquée. Jusqu’à l’annonce de sa retraite internationale après sa Coupe du Monde 2022 au Qatar, écourtée pour une blessure, il n’a participé à aucun match, quittant ses coéquipiers avant le début de la compétition de façon controversée.

En 2021, suite à sa mise à l’écart pendant plusieurs années en raison du scandale de la sextape de Valbuena, KB9 s’est réconcilié avec Deschamps et a réussi à remporter son premier trophée avec la sélection nationale grâce à une victoire en Ligue des Nations. Lors de l’annonce de la liste des joueurs pour le Mondial au Qatar en 2022, l’ancien buteur du Real Madrid avait encore la confiance du sélectionneur. Mais, victime d’une déchirure musculaire au quadriceps, il avait été contraint de renoncer à participer au tournoi. Son départ a ensuite fait scandale dans la presse, avec des rumeurs de tensions avec le staff des Bleus. Quelques jours après la fin de la compétition, il a officialisé sa retraite internationale.

Depuis cette affaire, Benzema a tourné la page de l’équipe de France. Mais une nouvelle porte pourrait s’ouvrir à lui avec les Jeux Olympiques de Paris cet été. Thierry Henry peut convoquer dans son groupe trois joueurs ne figurant pas dans la catégorie des espoirs. En interview, avant le prochain match de l’équipe de France, Didier Deschamps a été questionné sur le sujet.

Raphaël Varane, Hugo Lloris et Karim Benzema sont les trois joueurs à la retraite évoqués comme pouvant se joindre à la sélection de Thierry Henry. “Il faut demander à Thierry Henry. L’objectif commun est d’avoir la meilleure équipe. S’ils en ont envie (Benzema, Lloris, Varane) et que Thierry a besoin d’eux, pourquoi pas ? Ils peuvent être des candidats comme beaucoup, parce que quasiment tous ont envie d’y aller”, a répondu Deschamps en conférence de presse. Il a ainsi révélé qu’Henry peut librement choisir de sélectionner les joueurs cités précédemment si l’un d’eux souhaite se joindre à l’équipe de France espoirs afin d’essayer de remporter une médaille olympique.

Dans le cas de Benzema, l’attaquant peut également avoir l’avantage de ne pas être bloqué par son club saoudien, à l’inverse d’autres clubs européens comme le Real Madrid qui a déjà confirmé ne pas libérer ses joueurs pour les JO de Paris. En 2021, aux JO de Tokyo, KB9 aurait aussi pu évoluer avec les Espoirs et son agent avait confié que c’était possible si le sélectionneur lui proposait, mais cela ne s’est pas fait. Reste à voir ce que fera Thierry Henry.