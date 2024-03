Benoît Saint Denis : une triste nouvelle annoncée

Gros soutien au combattant de MMA de l’UFC, Benoît Saint Denis, qui vit une épreuve difficile suite à l’hospitalisation d’urgence de sa fille.

Après sa défaite face à Dustin Poirier, Benoît Saint Denis devait se rendre sur l’île de La Réunion ce mercredi 27 mars pour assurer des stages. Cependant, les événements ont été décalés, car le pratiquant de MMA fait face à un problème personnel.

Benoît Saint Denis vit un moment difficile !

En effet, BSD vient d’annoncer que sa petite fille a été emmenée d’urgence à l’hôpital. C’est dans une story Instagram que l’athlète français a révélé la triste information : “Camarades, nos ailes ont été coupées en plein vol. Notre fille de 8 mois a été hospitalisée hier soir en urgence“, décrit-il tout d’abord dans son message. “God of War” puis il poursuit : “Pour des raisons évidentes, je dois reporter ma présence au stage à La Réunion. Je vous présente mes excuses et imagine votre profonde déception. Mais dans ce moment difficile, ma place est auprès de ma famille et je sais que vous comprendrez. On se voit très vite. BSD”.

Marié en 2022 avec sa compagne Laura, Benoît Saint Denis avait révélé la naissance de sa fille au mois de juillet 2023. Il est donc logique qu’il mette entre parenthèses son activité professionnelle face à un problème de santé de sa fille de huit mois afin de rester au plus près de sa famille dans cette période difficile. Après cette triste nouvelle, les fans de BSD lui ont apporté leur soutien sur les réseaux et souhaité un bon rétablissement à son enfant en espérant avoir rapidement des informations rassurantes sur l’évolution de son état de santé.