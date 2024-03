Le message cash de Jérôme Le Banner pour Cédric Doumbé sur sa potentielle chute

Dans les nombreuses réactions au combat entre Baki et Cédric Doumbé, Jérôme Le Banner vient lui aussi d’ajouter son avis sur les prestations des pratiquants français de MMA. Il adresse un message d’avertissement à l’ancien champion de kickboxing après cet échec dans la cage, l’encourageant à revenir encore plus fort.

Jérôme Le Banner n’est plus à présenter. Il est une légende du sport de combat français avec plus de 100 combats en kick-boxing à son actif ainsi que plusieurs titres de champion du monde. Comme la plupart des spécialistes, “Geronimo” a donné son opinion sur la défaite de Doumbé face à Baki au PFL Paris 2 au début du mois. La victoire de Baysangur Chamsoudinov a suscité la controverse suite à la décision de l’arbitre Marc Goddard de prononcer un TKO en raison de la blessure au pied de “The Best” causée par une écharde dans son orteil.

Jérôme Le Banner avertit Cédric Doumbé sur la menace à venir !

Lors de son intervention à l’émission Chill & Fight diffusée sur Twitch par Sport en France, Jérôme Le Banner révèle apprécier Cédric Doumbé mais le met en garde après cette déconvenue. Il lui signifie qu’il va devoir se relancer pour éviter la chute de sa carrière dans le MMA. “Je l’adore. On se connait, on s’est parlé 2-3 fois, il est super gentil. Qu’est-ce que je lui dirais ? Là, mon pote, l’ascension va être très dure.”, confie l’ancien kick-boxeur professionnel au sujet de l’ex-champion du Glory.

“Parce que tout ce qui monte redescend. Tu vas croiser ceux qui vont monter, et toi, tu vas descendre. C’est un brave mec. Je pense qu’il va avoir des journées, des mois difficiles.”, avertit ensuite Jérôme Le Banner pour passer un message à Doumbé sur la suite de sa carrière. Il affirme ensuite que ce dernier a mis en avant le MMA en France en devenant un athlète très médiatisé. “Quand tout va bien pour lui, ça me fait chier. Par contre, quand il y a une petite merde comme ça, ça va le rendre meilleur.” décrit-il ensuite avant d’ajouter sur le côté provocateur de “The Best” avec son trashtalking, “s’il te rentre dans la tête, tu es mort. Comme un ver dans une pomme. Mais il faut ça pour le sport. Comme Badr Hari, c’était le badass. Bon Cédric, ce n’est pas le badass. Il faut ce genre de mecs là pour qu’on en parle. On n’a jamais autant parlé du MMA qu’avec Cédric Doumbé.”.