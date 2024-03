PSG, OM, OL : les Nike Air Max Plus TN aux couleurs des équipes de Ligue 1

Après l’annonce par Nike de la mise en vente prochaine d’une paire d’Air Max Plus TN Paris Saint-Germain, le média Footpack s’est inspiré de cette création pour imaginer des sneakers de ce modèle iconique de la marque à la virgule, également connu sous le nom de “Requin”.

Le média a ainsi conçu des visuels de ce que pourrait être des paires de cette basket aux couleurs des différents clubs de Ligue 1.

Les somptueuses Nike Air Max Plus aux couleurs des clubs de football français !

Footpack a présenté un aperçu de la Nike Air Max Plus TN aux couleurs des équipes du championnat de France : Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, AS Monaco… tous les grands clubs de Ligue 1 sont à l’honneur et les autres villes aussi Lille, Toulouse, Clermont, Lens, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Metz, Brest, Reims, Le Havre, Rennes, Nice et Lorient. C’est à l’occasion du Air Max Day que le média a imaginé un modèle de TN pour tous les clubs de Ligue 1. “Du coloris Pimento de Lorient, au violet de celle du Téfécé, en passant par Strasbourg ou Paris, retrouvez les TN de chaque club”, décrit le média pour présenter les différents modèles dévoilés le jour du Air Max Day”, peut-on lire en description de la présentation sur les réseaux.

Malheureusement pour les fans de la TN et les supporters, ces modèles ne sont pas encore disponibles à la vente, mais pourraient bien donner des idées à Nike pour la création des prochaines paires d’Air Max Plus. La marque a récemment mis en avant ce modèle avec Kylian Mbappé en créant une chaussure de football “Requin”. Cette paire de crampons version TN est tout d’abord sortie avec un coloris violet en version Mercurial Superfly puis “pimento” (mélange d’orange, de rouge et de jaune) pour la version Vapor.