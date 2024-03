Nike : Les premières images tant attendues de la Air Max Plus PSG

Découvrez enfin les toutes premières images de la très attendue paire d’Air Max Plus x PSG ! Nike a programmé la sortie de cette paire de baskets pour le 1er août 2024 et les fans risquent de se l’arracher.

Voici la magnifique Nike Air Max Plus « PSG » !

Les collaborations entre Nike et le Paris Saint-Germain sont souvent un succès, faisant le bonheur des supporters du club parisien. La célèbre marque à la virgule va encore faire sensation avec une paire de baskets iconique aux couleurs du PSG. Après la magnifique paire de Mercurial version “Requin”, une chaussure de football reprenant le design de l’Air Max Plus présentée il y a quelques semaines par Kylian Mbappé et vendue en édition limitée, Nike va encore combler les fans de la marque et de foot avec une basket dédiée à l’équipe de la capitale française.

La Nike Air Max est devenue un classique iconique de la marque à la virgule. Ces dernières années, l’enseigne américaine a eu l’idée géniale de travailler avec les plus grands clubs de foot européens pour dévoiler des modèles inédits, souvent très réussis, dans un marché très porteur. La marque à la virgule vient encore d’innover avec une paire à l’image du club champion de France en titre. Malheureusement pour les supporters, il faudra encore patienter avant de pouvoir porter aux pieds cette chaussure.

La Nike Air Max Plus aux couleurs du PSG sera disponible à la vente à partir du mois d’août. En attendant, vous pouvez visionner les images de ce modèle aux couleurs blanc, rouge et bleu au slogan « Ici c’est Paris ». Cette basket connaîtra peut-être le même succès que la TN Marseille sortie au mois d’août dernier et présentée par le rappeur Le Rat Luciano avec le slogan “Parce que la TN c’est Marseille”. Le modèle avait fait fureur dans la ville phocéenne à sa mise en vente en boutique.