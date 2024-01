Kylian Mbappé joue au foot en Air Max TN avec ses nouveaux crampons

Alors que Kylian Mbappé est libre de choisir dans quel club il évoluera la saison prochaine, depuis le 1er janvier 2024, ce mardi, l’attaquant français du PSG s’est fait remarquer à l’entraînement pour une autre raison.

La tenue vestimentaire du N°7 parisien a surpris les fans : il portait une nouvelle paire de crampons de son équipementier Nike, inspirée de la célèbre paire de baskets Air Max TN de la marque américaine à la virgule.

Avant d’affronter Toulouse au Parc des Princes, demain à partir de 20h45, pour le Trophée des Champions opposant le champion de France au vainqueur de la Coupe de France, les joueurs du Paris Saint-Germain ont retrouvé le chemin de l’entraînement après une courte trêve. Kylian Mbappé a déjà fait parler de lui. Avec un début de saison phénoménale d’un point de vue statistique, totalisant 21 buts en 22 rencontres avec son club, le meilleur buteur de Ligue 1 a pu tester une paire de crampons très spéciale qu’il portera sans doute ce mercredi soir : la Air Max Plus x Zoom Superfly 9 Elite, une chaussure violette qui rappelle la fameuse paire de “requin” de Nike.

En effet, sur les images de la dernière séance d’entraînement du PSG, le natif de Bondy apparaît avec sa paire de chaussures au design réussi, qui a déjà suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Elle semble déjà être très appréciée des internautes. Pour le moment, Nike n’a pas encore communiqué sur la commercialisation de ce modèle, ni sur sa date de sortie à la vente pour le public. Il pourrait s’agir d’une version unique dédiée à Mbappé, qui apparaît visiblement tout heureux d’arborer cette chaussure sur les photos dévoilées par le club parisien.

