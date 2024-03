Baki vs Doumbé : le verdict est tombé sur l’issue finale du combat

Cédric Doumbé a échoué dans son appel auprès de la Fédération française de MMA (FMMAF) visant à faire invalider sa défaite par TKO face à Baïssangour Chamsoudinov, alias Baki, début mars. La demande du combattant franco-camerounais de transformer sa défaite en “no-contest” a été rejetée, confirmant ainsi la victoire de Baki.

Ce verdict entérine le triomphe de Baki, qui affiche désormais un bilan impeccable de 10 victoires en 10 combats de MMA. De son côté, Cédric Doumbé voit son invincibilité s’envoler, avec un bilan de 4 victoires et 1 défaite en 5 combats. Dès sa défaite dans l’octogone, Doumbé avait contesté la décision de l’arbitre Marc Goddard de stopper le combat au début du troisième round, invoquant une blessure au pied causée par une épine. La FMMAF n’a pas encore communiqué les motifs précis de son rejet de l’appel.

Soutenue par le PFL, la décision de l’arbitre d’invalider la poursuite du combat avaient suscité des réactions contrastées. Certains observateurs ont critiqué la gestion de la blessure de Doumbé, tandis que d’autres ont défendu la décision de Goddard, soulignant la priorité donnée à la sécurité des combattants. Lionel Brézéphin, cadre de la FMMAF, avait expliqué sur la requête faite par l’ex-kick-boxeur : “Est-ce qu’on peut considérer qu’une écharde dans le pied est suffisamment invalidante pour empêcher l’arrêt du combat ? C’est tous ces éléments qui vont être récupérés et analysés pour qu’on puisse dire si ça sera invalidé ou non ?”.

“L’arbitre estime que l’athlète est invalide et qu’il n’est pas en mesure de continuer et de pouvoir se défendre. Et c’est pour ça que le combat est arrêté.”, avait également souligné Lionel Brézéphin pour expliquer que Marc Goddard avait bien suivi le protocole en s’assurant de la sécurité des athlètes. Pour l’heure, aucun des deux combattants n’a réagi à cette décision définitive.