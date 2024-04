Benoît Saint Denis sur Baki vs Doumbè, “le pire truc pour le MMA français…”

“Quel fiasco…”, dans un extrait du documentaire de RMC Sport consacré au combat entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis, une séquence nous révèle la réaction du combattant français de l’UFC ainsi que de son équipe pendant l’affrontement entre Baki et Cédric Doumbé.

Près d’un mois après la fin décevante du duel franco-français entre Cédric Doumbé et Baki, les réactions continuent d’affluer et l’issue fait toujours débat. Selon différents médias spécialisés dans le MMA, la Fédération française de MMA aurait décidé d’invalider la demande de The Best pour obtenir un “no contest” et annuler la victoire de Baïssangour Chamsoudinov. Cette réclamation a été déposée pour remettre en cause le TKO prononcé par l’arbitre Marc Goddard au troisième round suite à l’écharde dans le pied de l’ex-champion de kick-boxing.

Le clan Benoît Saint Denis hallucine devant la terrible fin du combat Baki vs Doumbé !

Deux jours après cet événement, Dustin Poirier combattait Benoît Saint-Denis, ce dernier était suivi par les caméras de RMC pendant qu’il suivait le face-à-face entre les deux combattants français dans la cage du PFL.

RMC a en effet filmé Benoît Saint-Denis au plus près de l’événement lors de l’UFC 299, le 9 mars dernier, dans les coulisses de l’affrontement contre Poirier. Le média vient de mettre en ligne le deuxième épisode de ce reportage et un extrait révèle les commentaires de BSD et son équipe face aux images de la fin du combat entre Doumbé et Baki.

“C’est le pire truc qui pouvait arriver pour le MMA français. Je suis désolé, mais il n’y a qu’en France que l’on voit des situations comme ça. Doumbé, il n’a pas le droit de dire s’il est coupé au pied, j’arrête. Il ne peut pas s’arrêter de combattre et dire, j’ai mal au cul et l’arbitre vient te vérifier le cul“ peut-on entendre dans les réactions, très critiques envers Doumbé sur sa façon d’avoir géré cet incident avec l’arbitre.

Le clan Benoît Saint-Denis a visiblement été choqué par l’attitude de Cédric Doumbé qui, malgré sa blessure, aurait dû continuer le combat face à Baki sans se plaindre à répétition auprès de l’arbitre de sa blessure.