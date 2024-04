Fianso cartonne avec “Le salaire de la peur”, N°1 dans le monde entier

Fianso est en tête du classement mondial Netflix avec le film “Le Salaire de la peur”. Les chiffres d’audience du long métrage sont stratosphériques.

Après ses rôles dans les séries “Les Sauvages”, “Alger confidentiel”, “Hors saison” et dans les films “Frères ennemis”, “Sous emprise“, “Avant que les flammes ne s’éteignent” ou encore “La Vénus d’argent”, Sofiane poursuit sa carrière d’acteur dans “Le Salaire de la peur”, disponible depuis le vendredi 29 mars sur Netflix. Réalisé par Julien Leclercq, ce long métrage est une adaptation du film culte du même nom sorti en 1953. Ce thriller d’action met en scène Franck Gastambide et Alban Lenoir aux côtés du rappeur Fianso.

“Le Salaire de la peur” avec Fianso connait un succès fulgurant !

Le projet cartonne déjà quelques jours après sa mise en ligne sur la plateforme de vidéos à la demande. En plus d’être le contenu du moment le plus visionné en France sur Netflix, il l’est aussi dans de nombreux autres pays, comme en Europe (Espagne, Autriche, Allemagne, Ukraine, Portugal) et ailleurs dans le monde (Brésil, Égypte). Le film atteint même la première place du Top 10 mondial de Netflix le mercredi 3 avril 2024. Malgré cet énorme succès d’audience, les critiques de la presse sont pour la plupart négatives, tout comme les notes sur les sites dédiés à la notation de films.

Ravi d’avoir participé à ce remake, Fianso en assure la promotion et enchaîne les interviews. Sur RTL, il a confié que son entourage est fier de sa réussite et a expliqué que la production a souhaité réaliser un projet en famille et s’amuser.

« Le monde du rap, mon monde, mon milieu est très fier de tout ce qui se passe ». @Fianso au micro de @mohamedbouhafsi dans « Focus Dimanche » 📻 pic.twitter.com/P8Y0y3bdWE — RTL France (@RTLFrance) March 31, 2024