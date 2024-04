L’avertissement de Jason Jackson à Cédric Doumbè pour le terminer

Le souhait de revanche de Cédric Doumbé contre Baki sérieusement compromis, l’ancien champion du Glory fait face à un nouveau rival qui veut en découdre : Jason Jackson, un sérieux candidat qui compte 8 victoires consécutives en MMA.

Cédric Doumbé n’est plus invaincu dans la cage. Après sa déconvenue contre Baki causée par une écharde dans le pied, il va devoir se relancer et rapidement trouver un nouvel adversaire pour passer à autre chose et tourner la page de cet échec. Un combattant jamaïcain, champion du Bellator, se présente comme un sérieux prétendant : Jason Jackson.

“Je veux Cédric Doumbé (…) Je vais faire du mal à cet homme.” Détenteur de la ceinture des poids welters (ou mi-moyens) du Bellator, Jason Jackson a récemment provoqué Doumbé dans un podcast pour le défier dans l’octogone. Ce dernier n’ayant pas donné suite à ses propos, le Jamaïcain a récidivé pour mettre un sérieux coup de pression au pratiquant de MMA français. Jackson avait tenu des mots très virulents contre l’ancien kickboxeur et vient d’en rajouter une couche.

Le n°7 mondial veut Cédric Doumbé. Champion PFL et Bellator, Jason Jackson a exprimé son souhait d’affronter The Best, et si possible lors d’un événement à Paris. Il a notamment donné son avis sur l’entrée du Franco-Camerounais face à Zébo, avec un matelas et l’inscription “Jordan t’es mort”. Il a ensuite évoqué un éventuel face-à-face au mois de septembre entre eux, pour défendre sa ceinture, tout en estimant que Doumbé va devoir mériter cette chance de le confronter. Il a également mentionné l’épisode de l’écharde, assurant que le combat aurait dû continuer, comme l’ont également déclaré d’autres athlètes ainsi que de nombreux spécialistes du MMA.

Sans mâcher Jason Jackson a aussi confié ce qui ferait à Doumbé s’il ramène un matelas contre lui des mots très explicites.