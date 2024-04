Baki vs Doumbé : une très mauvaise annoncée sur une possible revanche

Le frère de Baki, Rassoul Chamsoudinov, vient d’annoncer une très mauvaise nouvelle pour Cédric Doumbé !

Dès sa première défaite dans la cage au début du mois de mars, pour son second combat en PFL, l’ancien champion de kick-boxing a évoqué le souhait d’avoir un second combat suite à sa mésaventure de l’écharde dans l’orteil. Son adversaire semblait ouvert à cette possibilité, mais sa position a changé depuis cette déclaration.

Les fans de MMA ont été surpris par l’issue du combat entre Cédric Doumbé et Baki à l’Accor Arena. La victoire de Baysangur Chamsoudinov par TKO dans le troisième round s’est déroulée dans une confusion totale suite à la blessure au pied de son rival, causée par une épine dans le gros orteil. À la fin du combat, le Franco-Camerounais a immédiatement affirmé vouloir refaire le combat, ce qui semblait d’ailleurs très probable. Baki avait validé l’idée d’un rematch à la condition que le PFL mette en vente des billets, évoquant un montant de 500 000 euros. Une information ensuite confirmée par son équipe. Une programmation de l’événement au mois de mai a même été citée par The Best.

Le frère Baki refuse d’accorder une revanche à Cédric Doumbé !

Depuis les déclarations des deux protagonistes, la situation a bien changé. De nombreux médias MMA ont affirmé que la Fédération a recalé la demande de no-contest de Doumbé pour invalider la victoire de Baki et sa première défaite dans l’octogone. Cependant, Doumbé a allégué que la FMMAF n’a pas encore rendu officiellement son verdict sur le résultat officiel de cet affrontement et garde espoir d’avoir gain de cause dans ce dossier. Le combattant franco-camerounais souhaite également toujours obtenir une revanche, mais cela est de plus en plus compromis.

En effet, Baki et son équipe ont visiblement d’autres projets. Ses débuts à l’UFC ont été évoqués cette semaine, et Rassoul Chamsoudinov s’est confié sur cette revanche dans le programme The Fight Club diffusé sur YouTube. Le frère de Baki n’est pas partant pour un autre combat face à Doumbé : “Je ne pense pas qu’il y aura une revanche“, affirme-t-il avant d’expliquer : “Nous, on vise à avancer, on a un chemin qui est tracé. Cédric, c’était un adversaire qu’on avait à passer et c’est ce que Baki a fait pour pouvoir continuer sa route.”.

Rassoul Chamsoudinov conclut ensuite en confirmant que Baki a comme objectif de rejoindre l’UFC, ce qui est bien plus important que d’attendre une éventuelle revanche accordée à Doumbé en PFL : “Baki, il vise l’UFC, donc on ne peut pas être là à attendre une revanche.” Si l’information se précise, cela serait un gros coup dur pour Cédric Doumbé, qui va être contraint de trouver un autre rival pour se relancer rapidement.