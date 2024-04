Cédric Doumbé : une date de son prochain combat annoncée

Cédric Doumbé de retour dans la cage le 17 mai ? Un sondage Instagram pour confirmer sa présence au Bellator Paris.

L’incertitude plane sur le prochain adversaire de Cédric Doumbé, mais la date de son retour dans l’octogone se précise : le 17 mai 2024 à l’Accor Arena de Paris pour un nouveau combat au Bellator. Le combattant franco-camerounais a lui-même alimenté cette rumeur en publiant un sondage sur Instagram demandant à ses fans s’ils souhaitent le voir combattre en mai à Paris.

Un retour attendu après la défaite contre Baki

Depuis sa première et unique défaite en MMA face à Baïssangour Chamsoudinov en mars dernier, Cédric Doumbé a hâte de se racheter auprès de ses fans. Il a relancé sa guerre des provocations contre Baki ces derniers jours, réclamant une revanche, mais celle-ci ne semble pas encore d’actualité.

Un adversaire encore inconnu

Si la date du 17 mai semble se confirmer, l’identité de l’adversaire de Cédric Doumbé reste un mystère. Baysangour Chamsoudinov a exigé une somme exorbitante de 500 000 euros pour accepter une revanche, et Jason Jackson, l’a récemment défié, sauf que celui-ci a déjà programmé un combat en juin prochain.

Un sondage pour sonder l’enthousiasme des fans

Dans sa dernière story Instagram, Doumbé a publié une photo de lui sur le ring accompagnée d’un sondage : “Vous voulez me voir combattre au mois de mai à Paris ? Oui ou Non“. Cette initiative vise à mesurer l’enthousiasme des fans et à confirmer l’intérêt pour son retour dans la cage.

Une nouvelle étape dans la carrière de Doumbé

Ce combat au Bellator Paris marquerait une nouvelle étape importante dans la carrière de Cédric Doumbé. Victorieux lors de ses quatre premiers combats en MMA, il a subi un coup d’arrêt face à Baki. Un nouveau succès lui permettrait de rebondir et de se rapprocher du sommet de sa catégorie.