Le retour de Cédric Doumbè est officialisé : voici toutes les infos

Ça y est, c’est désormais acté, Cédric Doumbé est de retour dans la cage, il affrontera Dereck Anderson lors du Bellator Champions Series de Paris.

Cédric Doumbé foulera à nouveau le sol de la cage de l’Accor Arena le 17 mai, à l’occasion du prestigieux Bellator Champions Series de Paris. Le célèbre combattant français se mesurera à un adversaire redoutable et expérimenté, Dereck Anderson, pour son premier combat dans l’organisation américaine de renom racheté et devenu une franchise du PFL. Comme son précédent combat contre Baki, l’événement se déroulera à l’Accor Arena de Paris, promettant un spectacle époustouflant pour tous les amateurs de MMA dans une ambiance qui s’annonce folle comme à chaque combat du Français.

Un retour très attendu, car Cédric Doumbé n’aura pas le droit de se manquer après sa mésaventure de l’écharde contre Baki et il va vouloir se relancer après avoir connu sa première défaite dans l’octogone contre 5 victoires dépuis ses débuts dans le MMA. Son adversaire, un combattant américain de MMA âgé de 34 ans, affiche un bilan correct de 17 victoires, 4 défaites et 1 match nul. Suite à a sa signature avec la Professional Fighters League l’année dernière, Doumbé rejoint le Bellator, suite au rachat de cette dernière par la PFL et cela permet donc son inclusion dans la carte du 17 mai.

Doumbè vs Anderson se présente comme un affrontement électrisant en perspective, l’affrontement servira de co-main event de la soirée, précédant le combat principal opposant Magomed Magomedov, le champion poids coq, à Patchy Mix. Par ailleurs, lors de cette soirée, le combattant français Gregory Babene visera également une chance pour le titre en affrontant Costello van Steenis dans la catégorie des poids moyens.

Après avoir subi sa première défaite en MMA face à Baysangur Chamsoudinov, alias Baki, par TKO au 3e round, en raison d’une écharde, Cédric Doumbé est bien déterminé à revenir en force. Son retour sur le ring quelques semaines après cet épisode témoigne de sa volonté de renouer avec la victoire, un événement à ne pas manquer.

Pour suivre le Bellator Champion Series Paris en direct, l’événement est diffusé en France exclusivement sur DAZN. Les passionnés de MMA pourront profiter de ce spectacle unique en souscrivant à un abonnement mensuel de 14,99€ sur DAZN, sans engagement. Pour assister à cette soirée exceptionnelle dans le public à l’Accor Arena, les billets sont déjà en vente sur accorarena.com.