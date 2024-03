Cédric Doumbè ridiculisé sur Fortnite avec Baki en perso et le lancer d’écharde

La défaite de Cédric Doumbè face à Baki a inspiré un fan de Fortnite à créer un skin pour le moins insolite ainsi qu’une emote en référence à l’incident de l’écharde dans le pied du pratiquant de MMA franco-camerounais pendant leur combat.

L’énorme buzz de l’affrontement entre Baki et Cédric Doumbè n’a pas tenu ses promesses. Les fans de MMA et les spectateurs présents dans l’enceinte de l’Accor Arena jeudi dernier ont été extrêmement déçus de la fin du duel entre les deux hommes : une victoire du premier par TKO au troisième round sur décision de l’arbitre, ayant jugé The Best incapable de poursuivre la confrontation suite à une épine dans l’orteil. Il lui a été refusé de faire une pause pour retirer l’objet, comme l’indique le règlement.

Un skin concept de Baki sur Fortnite avec l’emote “Lancer d’écharde”

Après cette déconvenue, Doumbè est la risée du web et a été copieusement sifflé lors de sa réaction d’après-combat par le public. L’ex-champion de kick-boxing a fait preuve d’autodérision en se moquant à son tour de cette écharde ayant causé sa défaite et a déjà annoncé vouloir tout mettre en place pour obtenir une revanche contre Baki. En attendant, les internautes continuent de tourner en dérision la mésaventure de The Best dans la cage.

En effet, un joueur de Fortnite a eu l’idée de rendre hommage à Baki en créant un personnage à son effigie dans le jeu vidéo d’Epic Games. Modélisé par l’un de ses fans, il n’est malheureusement pas disponible en tant que skin officiel, car il aurait sans aucun doute fait fureur auprès des gamers. Il a également réalisé l’animation “Lancer d’écharde” pour en rajouter une couche sur l’incident improbable entre les deux combattants français.