Aya Nakamura prend du bon temps avec Brigitte Macron

La vidéo improbable de ce début de semaine : Aya Nakamura entretient visiblement de très bons rapports avec le couple présidentiel. Elle s’est affichée en train de s’ambiancer avec Brigitte Macron dans une séquence diffusée sur ses réseaux, rapidement devenue virale.

Les liens entre Emmanuel Macron et Aya Nakamura peuvent sembler inattendus, mais ne datent pas d’aujourd’hui. Le président a exprimé son intérêt pour la chanteuse française et sa musique à plusieurs reprises, depuis la rumeur de sa participation aux JO. Icône des jeunes de la scène musicale urbaine de ces dernières années avec son style unique, elle incarne cette nouvelle génération d’artistes influents. C’est d’ailleurs le chef d’État en personne qui a demandé qu’elle soit présente à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.

Aya Nakamura et Brigitte Macron réunis, elles s’affichent !

Il y a quelques jours, Macron a d’ailleurs apporté son soutien à Aya Nakamura, se disant choqué par les attaques racistes contre la chanteuse depuis l’annonce de son invitation aux JO de Paris. Avec l’interprétation d’un classique d’Édith Piaf, les critiques, souvent injustes et déplorables, ont fusé contre l’interprète du tube “Djadja“. “Beaucoup de gens n’ont pas compris qu’il y avait 4 cérémonies et que pour la cérémonie d’ouverture, il y aura des centaines d’artistes mobilisés, a dernièrement précisé le président français sur la polémique des JO, en assurant que de nombreux “artistes lyriques et de variété, français et internationaux“ sont conviés à cet événement.

Après s’être dit choqué par les propos racistes, Emmanuel Macron avait ajouté avoir l’espoir qu’Aya Nakamura fasse partie de la liste des invités pour cette cérémonie. En faisant son éloge, il a déclaré qu’elle est une “grande artiste française“ et qu’elle est “plébiscitée à travers le monde“. En tout cas, le couple présidentiel est proche d’Aya et ils semblent s’apprécier réciproquement, comme le démontrent les images de leur dernière rencontre que la chanteuse a partagées sur Snapchat.

Sur le même sujet : Booba refuse de défendre Aya Nakamura et révèle pourquoi