C’est validé pour Aya Nakamura aux JO à chanter du Edith Piaf !

Les héritières d’Édith Piaf ont validé l’idée qu’Aya Nakamura interprète des titres de la chanteuse lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, faisant ainsi taire les critiques à son encontre.

Le choix d’Aya Nakamura, artiste française la plus écoutée au monde sur les plateformes de streaming, a été officialisé par les héritières d’Édith Piaf. C’est une consécration pour l’interprète du tube “Djadja” qui reprendra les paroles du célèbre “L’hymne à l’amour” lors de la cérémonie d’ouverture qui se déroulera le 26 juillet 2024, en principe en plein air, sur la Seine, avec les spectateurs massés sur les deux rives du fleuve pour un événement inoubliable.

Les héritiers d’Edith Piaf sont enthousiastes pour Aya Nakamura !

Après la polémique et les rumeurs, la participation d’Aya Nakamura aux JO se précise. Malgré les nombreuses attaques contre elle, souvent teintées de racisme, la requête formulée par Emmanuel Macron auprès de la chanteuse se concrétise. En dépit du mouvement d’opposition à Aya Nakamura, marqué notamment par une banderole honteuse affichée à Paris proclamant “Y’a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako”, et des provocations de l’extrême-droite visant à l’empêcher de participer à cet événement mondial, elle a obtenu le soutien des rappeurs français ainsi que de la Licra. Les héritières de la mythique Édith Piaf lui apportent également leur force.

En charge des droits d’auteur d’Édith Piaf, Catherine Glavas et Christie Laume ont en effet révélé au journal Le Parisien qu’elles ont reçu une demande pour l’exploitation du morceau “L’Hymne à l’amour” de la part des éditions Raoul Breton. Cette demande vise à produire une nouvelle orchestration du titre par une chanteuse et à l’utiliser gratuitement. L’identité de cette artiste n’a pas été dévoilée, mais cela ne fait aucun doute et confirme la rumeur au sujet d’Aya Nakamura.

“J’ai évidemment accepté, c’est tellement magnifique d’ouvrir les JO de Paris avec Édith. Cela m’émeut beaucoup”, a annoncé Catherine Glavas pour officialiser cette demande de reprise. Elle a ensuite fait l’éloge d’Aya Nakamura, assurant que cette dernière a du talent et a eu l’honneur d’être choisie par le président de la République, tout en précisant ne pas la connaître personnellement.

“Elle est jolie, elle a une jolie voix et un style (…) Je suis très ouverte et je pense que c’est une idée intéressante”, a commenté Christie Laume, qui connaît mieux Aya Nakamura et apprécie son style. Ses paroles visent à faire taire les détracteurs de la chanteuse et à mettre un terme à la polémique.