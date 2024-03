Booba refuse de défendre Aya Nakamura et révèle pourquoi

Comme toujours, Booba n’a pas fait dans la dentelle. Il a profité du scandale Aya Nakamura pour régler ses comptes avec cette dernière et lui adresser un gros tacle en réponse à un internaute.

Attendue pour chanter un titre d’Edith Piaf aux JO, Aya Nakamura n’en finit pas de faire la Une de la presse avec cette histoire et de susciter des centaines de réactions, de nombreuses personnalités se sont exprimées pour soit soutenir la chanteuse soit pour la décrédibiliser avec parfois des propos déplacés envers elle.

Des personnes sont même allées jusqu’à afficher une banderole à Paris pour demander à Aya Nakamura de se produire sur le “marché de Bamako” et non à Paris, un slogan honteux qui a suscité une vague de soutien envers la chanteuse notamment dans la musique urbaine, comme par exemple Dadju, Dosseh, Lacrim ou encore Kaaris. Très actif sur les réseaux et habitué à s’exprimer sur les sujets brûlants de l’actualité, à la surprise générale, Booba n’a fait aucun commentaire sur cette polémique.

Des internautes se sont étonnés du silence de Booba et ont décidé de l’interpeler sur le sujet. En réponse à un tweet, B2O s’est finalement confié en révélant pourquoi il n’a pas soutenu Aya Nakamura depuis le début de cette histoire. “Magalie Berdah défend #AyaNakamura et toi, tu ne dis rien Booba ?? Ça fait deux semaines que ta demi-sœur noire subit un harcèlement et un racisme décomplexé et sans nom alors qu’elle n’a rien demandé. Je m’étonne de ton silence en tant qu’artiste noir ayant subi et combattant le racisme.”, a questionné un internaute au rappeur.

“Ma demi-sœur hein ? Elle m’a déjà défendu ? A-t-elle même déjà défendu quelqu’un ? Et toi t’es qui ? Black curvy ? Envoi des nudes!”, s’est exprimé Booba qui ne souhaite donc pas apporter sa force à Aya Nakamura dans ce dossier lui reprochant son manque de prise de position sur d’autres sujets.