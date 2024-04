Rohff : On connaît les infos sur son album Fitna

La tracklist est officielle : Rohff a annoncé le contenu de son nouvel album tant attendu, “Fitna”, qui devrait paraître au mois de juin prochain, mais dont la date de sortie n’est pas encore annoncée.

16 morceaux et un casting XXL pour Rohff !

Ce mercredi, Rohff a lancé la pré-commande de son nouvel opus. Deux années après la production de “Grand Monsieur“, Housni ne compte pas encore prendre sa retraite, mais s’il a dernièrement précisé pouvoir tout arrêter d’un jour à l’autre, pour le moment, il reste encore productif et s’apprête à sortir “Fitna” en faisant monter la pression avec la liste des morceaux du projet ainsi que les invités et le visuel.

C’est un album de 16 morceaux que va nous dévoiler Rohff. Du côté des featurings, les invités pressentis sont bien présents, avec Big Ali sur le titre déjà connu “NotoriHous”, le duo Lino et Le Rat Luciano pour le single “Légitime”, Lyna Mahyem sur “A ma juste valeur”, Intouchable et Ap du 113 réunis sur “Fraude”, et enfin Chil-P figure sur le morceau “Reste concentré”. L’opus se conclut avec la chanson éponyme de l’album, “Fitna“, d’une durée de 13 minutes, préalablement annoncée par le rappeur du 94 comme un classique à venir de sa discographie. “Passons aux choses sérieuses. Que des missiles dans vos oreilles, L’album sort en juin, je vous donne la date incessamment sous peu”, a écrit Housni sur les réseaux sociaux.