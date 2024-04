Rohff annonce le titre le plus puissant de sa carrière

Rohff a enfin brisé le silence concernant son nouvel album tant attendu, “Fitna”. Le rappeur vétéran a confirmé que le projet est en phase de finalisation et devrait ravir ses fans dans les mois à venir.

Un album attendu depuis longtemps, “Fitna”, le onzième opus de Rohff, est prévu depuis plusieurs mois et les auditeurs de rap français sont impatients de découvrir de nouvelles informations sur ce projet. Avec plus de 25 ans de carrière dans le rap français, Housni, 46 ans, ne montre aucun signe de ralentissement et continue d’affûter son nouveau projet musical.

Le retour en force de Rohff annoncé !

Un titre puissant et des invités de marque ! Dans une récente publication sur ses réseaux sociaux, Rohff a annoncé que l’album était “prêt” et que la date de sortie serait bientôt dévoilée. Il a également révélé quelques détails supplémentaires sur “Fitna”, confirmant la présence d’un titre sans refrain de 13 minutes et 56 secondes, rappelant ses classiques “Regretté” (2005) et “Testament” (2008). “C’est le plus puissant de ma carrière, après ça, […] pas besoin d’interview tout est clair“, a déclaré Housni, faisant monter la pression avant la sortie de ce morceau. Il a par ailleurs ajouté : “Ce qui compte, c’est le niveau et la qualité de l’album. Le morceau FITNA treize minutes te fera oublier tout le monde. Mark my words. J’ai fait beaucoup de featuring avec moi-même LOL”.

L’album “Fitna” comprendra également un total de 6 invités au niveau des featurings, dont Dry et AP du groupe 113 sont les premiers noms déjà connus. La sortie du projet sera suivie d’une grande date de concert dans une salle parisienne, vraisemblablement à Bercy. Un retour attendu ! Les fans de Rohff sont ravis de cette annonce et attendent avec impatience de découvrir ce single. Le rappeur du 94 nous promet un album fort dont la date de sortie officielle n’a pas encore été dévoilée, mais il a assuré que ce sera prochainement.

