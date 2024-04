Baki répond à une revanche contre Doumbé et rigole de l’épine

Une déclaration qui ravive la flamme ! Baki adresse un message à Cédric Doumbé et au PFL pour que leur revanche reste d’actualité ! Le premier nommé répond pour continuer d’alimenter l’idée d’un deuxième combat toujours possible, mais dont l’organisation piétine pour le moment, et Baysangur Chamsoudinov n’oublie pas d’adresser avec humour un conseil précieux au PFL pour la mise en place de l’événement afin d’éviter une nouvelle mésaventure de l’écharde.

Plus de six semaines après leur combat tumultueux au PFL Paris, Baki et Cédric Doumbé continuent de se tourner autour. Baysangur Chamsoudinov vient encore d’évoquer la possibilité d’une revanche lors d’une interview, laissant planer le doute sur la suite de leur rivalité après la fin contestée de leur premier combat qu’il a remporté au troisième round suite à une blessure au pied causée par une écharde de son adversaire.

Baki attend une réaction de Doumbé ou du PFL !

Depuis ces derniers jours, les deux protagonistes n’ont cessé de se lancer des piques sur les réseaux sociaux, alimentant la rumeur d’un re-match. Baki a lui-même encore annoncé qu’il était ouvert à l’idée mais qu’il attendait une proposition concrète après avoir proclamé ses conditions, notamment financières, pour accepter de remonter dans la cage contre Doumbé. Cette exigence pourrait justement compliquer la concrétisation de ce duel tant attendu et justifier l’attente déplorée par Baysangur Chamsoudinov.

Alors que Doumbé s’apprête à remonter sur le ring le 17 mai prochain lors du Bellator Paris, Baki reste quant à lui indécis sur son prochain combat pour le moment, et les combattants de MMA semblent à l’heure actuelle s’être éloignés d’un accord commun. “Si j’ai un message à lui faire passer, c’est qu’il faut qu’il aille embêter le PFL pour qu’ils alignent les billets, et s’il veut remettre ça, moi, je suis là. On nettoiera bien la cage avant et puis c’est tout.“, s’est exprimé Baysangur Chamsoudinov dans l’émission Youtube Micka & AB SHOW.

Baki attend toujours une offre concrète pour ce re-match, mais a précisé que ce n’est pas à sa charge de faire une demande, car il a remporté le premier duel, mais à Doumbé ou au PFL.

