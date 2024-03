Cédric Doumbè ridiculise les jambes de Booba après le combat contre Baki

Le combat entre Cédric Doumbè et Baki au PFL Paris 2 avait fait couler beaucoup d’encre. Avant le match, Booba avait ouvertement soutenu Baki, critiquant au passage le niveau de Doumbè en MMA.

Après la victoire de Baïssangour Chamsoudinov, le rappeur s’était montré satisfait du résultat. Mais c’est sans compter sur The Best, qui a décidé de dévoiler les coulisses de cet événement pour riposter, notamment en s’amusant du physique de B2O.

Cédric Doumbè se moque des jambes trop fines de Booba en promettant de révéler les secrets du combat face à Baki !

Trois semaines après sa première défaite en MMA, Doumbè attend toujours sa revanche contre Baki. Pour faire patienter le public, le combattant franco-camerounais a décidé de publier un documentaire sur son combat face à Chamsoudinov. Habitué au trashtalking sur les réseaux sociaux, il avait essuyé les critiques de Booba avant d’affronter Baki sans lui répondre. Mais aujourd’hui, il décide de riposter en s’amusant du physique du rappeur dans une séquence du documentaire à venir, le pratiquant de MMA rigole des jambes du fondateur du 92i souvent sujettes aux moqueries sur les réseaux pour être trop fines.

Dans cette bande-annonce du documentaire, dans son style habituel, et moqueur, Doumbè revient sur sa mésaventure de l’écharde dans l’orteil, survenue avant le combat contre Baki. “C’est pas comme si je suis en train de me faire marber, et j’ai une épine dans le pied, oh ça m’arrange !“, déclare-t-il avec ironie. Dans la suite de la séquence, on entend la citation culte du film La Haine, “C’est l’histoire d’un homme qui tombe d’un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer : ” Jusqu’ici tout va bien… Jusqu’ici tout va bien… Jusqu’ici tout va bien. ” Mais l’important, c’est pas la chute. C’est l’atterrissage.”.

Il évoque ensuite sa stratégie pour battre Baki : être patient et tenir jusqu’au troisième round. Mais l’arbitre a coupé court à ce dernier round et cette tactique, après que Doumbè ait demandé à retirer l’épine, déclarant Baki vainqueur par TKO. La vidéo se termine par un tacle direct à Booba. Un montage des jambes du rappeur apparaît, accompagné du message “le divertissement n’est jamais fini“, une référence au slogan de Booba “la piraterie n’est jamais finie”.

Cédric Doumbè a donné rendez-vous aux internautes sur sa chaîne YouTube ce dimanche pour découvrir l’intégralité de cette vidéo. Il promet de révéler la vérité sur les coulisses du combat contre Baki, une révélation qui ne devrait pas laisser Booba indifférent.