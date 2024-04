Booba ridiculise totalement Gims et Demdem avec le remix TikTok de Dolce Camara

L’acharnement de Booba contre la femme de Gims amuse les fans du tube Dolce Camara !

Booba s’amuse de Demdem sur TikTok avec son single “Dolce Camara” ! Alors que son dernier album “Ad Vitam Aeternam” se rapproche doucement mais sûrement de la certification de disque d’or avec le seuil des 50 000 ventes, Booba fait un carton sur TikTok avec l’un des extraits de cet opus. Le single “Dolce Camara” en featuring avec SDM inspire plusieurs remixes et B2O s’en est amusé pour se moquer de la compagne de Gims, Demdem, nommée dans le morceau.

“On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme Demdem“ lâche Booba dans un couplet de son morceau “Dolce Camara” produit par Tysko en collaboration avec SDM contre Demdem. Le titre a connu un beau succès à sa sortie avec une place dans le Top 50 pendant plusieurs semaines, il cumule plus de 13 millions de streams sur Spotify et 4,7 millions de vues sur Youtube. Les fans du DUC de Boulogne rêvent désormais que le rappeur du 92i décide de mettre en image cette chanson avec un clip, en attendant, il fait fureur sur l’application TikTok.

Le remix avec le couplet sur Demdem cartonne sur TikTok

Dans ce titre, Booba en profite pour s’en prendre en musique à son ennemi Gims avec cette pique contre Demdem, la femme de l’ancien leader de la Sexion D’Assaut. Il fait référence à une vidéo sur Snapchat avec une remarque ambiguë de son frère Dadju à l’encontre de la compagne de Meugui dans laquelle il déclare dans une cuisine, “elle sait accueillir”. C’est d’ailleurs cette chanson que Morgan Charrière a choisie samedi dernier pour son entrée dans l’arène à l’UFC.

Depuis quelque temps, un remix de “Dolce Camara” est devenu viral sur TikTok et a inspiré de nombreux internautes. Booba a notamment partagé sur son compte une vidéo de cette reprise de son single avec une danse de Gims pour le ridiculiser avec la légende “Comme Demdem“. Dans l’extrait, la phrase nommant la femme de Meugui est répétée en boucle et la publication a eu un énorme succès avec plus de 2 millions de visionnages en seulement deux jours. B2O l’a ensuite également relayé sur Twitter. L’interprète de “Bella” de son côté devrait sans doute moins apprécier.