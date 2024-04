Cédric Doumbé favori, ce qu’il faut savoir sur son rival : Jaleel Willis

C’est finalement Jaleel Willis qui aura l’honneur d’affronter Cédric Doumbé au mois de mai prochain dans l’Accor Arena. L’américain est un combattant de MMA référencé qui est tout sauf un “plombier” même si le franco-camerounais part clairement favori de ce duel.

Jaleel Willis devrait avoir des difficultés à rivaliser avec Cédric Doumbé, largement favori !

Jaleel Willis est sur une mauvaise série d’une seule victoire dans ses 4 combats récents dont un dernier par KO dès le premier round. Malgré sa récente défaite face à Baki, Cédric Doumbé a le statut de favori de cet affrontement. Contre Derek Anderson, il avait une cote favorable de 1,13 et cette fois-ci, elle est de 1,29 face à ce nouvel adversaire, alors que l’américain n’a qu’une faible cote de 3,25. L’avis des bookmakers est donc très clair, l’ex-champion du Glory devrait facilement remporter ce combat le 17 mai 2024 pour ses débuts au Bellator dans l’enceinte de l’Accor Arena.

Sur les réseaux, les internautes ont d’ailleurs déjà commencé à critiquer la décision de Doumbé, lui reprochant d’accepter de combattre contre des adversaires plus faibles et d’éviter de prendre trop de risques pour relancer sa carrière après sa première défaite dans la cage contre Baki au mois de mars. Jaleel Willis possède tout de même plus d’expérience que Doumbé avec plus de 20 combats dans l’octogone dont 16 victoires contre seulement 5 combats pour le français avec 4 victoires. L’américain a combattu à 7 reprises au Bellator avec un bilan très mitigé de 3 défaites pour 4 triomphes.

Avant le Bellator, Jaleel Willis a été champion au LFA avec un titre de champion des moins de 77 kilos et son style semble parfaitement convenir à Cédric Doumbé, c’est un “strikeur” ayant un niveau assez faible en lutte, enfin la plupart de ses victoires ont été acquises par décision.