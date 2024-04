Baki regrette de ne pas avoir fracassé Cédric Doumbé qui demande de rester digne

Et c’est reparti entre Cédric Doumbé et Baki, les deux rivaux ne se lâchent plus ! Six semaines après leur confrontation, les hostilités ont repris de plus belle entre les deux combattants français de MMA qui se répondent coup pour coup sur les réseaux sociaux comme le prouve leur dernier échange.

Plus rien ne va entre les deux hommes. Provoqué par Doumbé sur les réseaux pour une revanche et au sujet de leur troisième round pendant lequel il aurait voulu mettre KO son rival, “Je sais reconnaître quelqu’un qui n’a plus envie de la fumée du round 3 et qui balance vite à l’arbitre. Laisse ça Bahcou.”. Baki a répliqué en déplorant ne pas avoir pu achever son adversaire, “Voilà ce qui se passe quand vous prenez en pitié un mec qui pleure dans la cage, j’aurais dû te fracasser toi et ton épine. Sois humble, retourne à l’entraînement, t’es pas ce gladiateur que tu penses être”. Dans une nouvelle interview pour GQ France, le pratiquant franco-camerounais de MMA est encore revenu sur leur combat au PFL Paris 2 pour tacler une nouvelle fois Baïssangour Chamsoudinov.

L’ex-champion du Glory est revenu sur l’incident avec l’arbitre Marc Goddard en assurant que celui-ci ne souhaitait pas que le combat se poursuive et révélant avoir été blessé au poignet, “À aucun moment, j’ai dit que je voulais arrêter le combat, en plus j’ai continué le combat. Je combats actuellement avec un ligament rompu au poignet. Et je gagne. Une écharde ça fait pas vraiment mal, ça gêne. L’arbitre ne voulait pas continuer“.

Cédric Doumbé a également réagi à un tweet de Baki dans lequel il déclare, “Ne salissez pas ma victoire, oui, c’est dommage pour mes doigts de pieds, mais j’ai gagné ce combat“. “The Best” a réagi, “Tu sais que je te fume. Tu sais que je suis meilleur que toi, tu as senti la patate. ? Tu as senti au 3ème round, tu as eu chaud. Tu as pleuré à l’arbitre […] Accepte la revanche pour le peuple. Sois un homme, sois digne. C’est l’épine qui a gagné et Marc Goddard”.

Ces nouvelles déclarations ne devraient pas manquer de raviver encore plus les tensions entre les deux athlètes et peut-être de déboucher sur l’organisation d’un second combat pour la revanche tant attendue par Doumbé.