Doumbé fait son entrée avec La Fouine et devient la risée du web

Cédric Doumbé prend très cher sur les réseaux !

Comme lors de son précédent combat, Cédric Doumbé n’a pas changé une “recette” qui fonctionnait et a, comme lors de son duel face à Jordan Zébo pour ses débuts en PFL, opté pour un classique de la discographie de La Fouine pour accompagner son entrée dans la salle comble de l’Accor Arena devant 20 000 personnes avant d’en découdre avec Baki. Sauf que cela ne l’a pas vraiment aidé. Battu, l’ex-candidat de The Circle Game sur Netflix se fait lyncher sur le web depuis sa déconvenue.

On le sait déjà, les combattants de MMA sont fans de rap français et choisissent souvent des titres de rappeurs francophones pour faire leur entrée dans l’arène. Ciryl Gane avait choisi des singles de Kaaris et Gazo, ou encore du Rohff pour Manon Fiorot. Cédric Doumbé, de son côté, n’a fait aucun changement par rapport à son précédent combat contre Zébo, gagné facilement au bout de quelques secondes dans la cage. Il a réalisé une entrée remarquée dans l’Accor Arena en ébullition sur un titre de La Fouine lors du main event du PFL Paris 2.

Une entrée sensationnelle sur un classique de La Fouine !

En effet, Cédric Doumbé a fait irruption dans la salle avec les cris “Baki, t’es mort !” et la musique de la chanson “Bafana Bafana remix” de La Fouine, parue en 2011 sur l’album “La Fouine vs Laouni” et sur laquelle figurent les featurings de Soprano, Admiral T, Seth Gueko, Canardo et Nessbeal. Laouni n’a sans doute pas apprécié, alors que la soirée ne s’est pas du tout passée comme prévue pour “The Best”, battu au troisième round après un forfait annoncé par l’arbitre en raison d’une écharde dans son pied.

Depuis cet échec, Doumbé subit une énorme vague de critiques car il avait assuré avant le combat être convaincu de gagner et avait provoqué à de nombreuses reprises son adversaire Baki pour tenter de le déstabiliser, mais en vain. “Les gens n’ont pas conscience de ce que Baki vient de faire a tout juste 22 ans, il s’est fait accueillir par des “Baki t’es mort ” 20000 spectateurs et le (gamin) à gérer la pression après des semaines de trashtalk, sans compter les médias pro Doumbè qui l’annonçait mort dans le film.”, “Mon banquier qui essaye de m’appeler depuis ce matin pck je lai plus 1€ à cause de doumbe” ou encore “Baki vs Cedric Doumbé, Au final, Doumbé a juste une grande gueule” peut-lire dans les commentaires les plus populaires contre The Best sur le réseau social X.

🚨 Cedric Doumbé vient de faire son entrée sur « Bafana Bafana Remix » de La Fouine !! 🥊 pic.twitter.com/SwoUIda0rJ — Kultur (@Kulturlesite_) March 7, 2024

La grosse entrée de Cédric Doumbé ce soir, sur la prod du son de La Fouine, Soprano,Nessbeal “Bafana Bafana remix” 🔥🔥 #Doumbevsbaki #Doumbe

pic.twitter.com/RdbtULMDof — HorizonHipHop (@HorizonHiphop) March 7, 2024

Les gens n’ont pas conscience de ce que Baki vient de faire a tout juste 22 ans, il s’est fait accueillir par des “Baki t’es mort ” 20000 spectateurs et le (gamin) à gerer la pression après des semaines de trashtalk, sans compter les médias pro Doumbè qui l’annonçait mort dans le… pic.twitter.com/AnBh6Da7YA — Marcus Dia TV (@MarcusDiaTv2) March 7, 2024