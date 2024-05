Cédric Doumbé réagit sur des débuts à l’UFC

Victorieux de Jaleel Willis lors du Bellator Paris, Cédric Doumbé affiche ses ambitions et sa vision du paysage des arts martiaux mixtes. Un an après avoir rejoint le PFL, il réaffirme sa conviction que cette organisation, ainsi que le Bellator, surpasseront l’UFC à terme.

Cédric Doumbé bientôt à l’UFC ? Son avenir est tracé !

Face aux sollicitations de plusieurs organisations, Doumbé avait opté pour le PFL en 2023, expliquant son refus de l’offre de l’UFC par une rémunération insuffisante en citant l’exemple de Francis Ngannou qui a préféré quitter la plus prestigieuse des ligues de MMA pour rejoindre le PFL en raison d’un différend sur les termes de son contrat concernant sa rémunération, jugée insuffisante selon son avis. Pour “The Best”, le premier combat au PFL s’est soldé par un KO fulgurant contre Jordan Zebo, suivi d’une défaite controversée face à Baki.

Fort de sa victoire contre Willis, Doumbé vise désormais un nouveau défi : affronter l’ancien combattant de l’UFC, Anthony Pettis. Sa confiance en ses capacités est telle qu’il se dit certain de vaincre Conor McGregor s’il en avait l’opportunité. Dans une récente déclaration lors de son passage au Bartoli Time sur RMC, l’ancien champion du Glory estime que le PFL et le Bellator, désormais liés par un rachat et une association, ont le potentiel de détrôner l’UFC dans les années à venir. Cette conviction s’appuie sur la croissance exponentielle de ces organisations et les opportunités accrues qu’elles offrent aux combattants.

Pour Doumbé, faire marche arrière et rejoindre l’UFC n’est pas envisageable. Il se montre enthousiaste à l’idée d’évoluer au sein du PFL et Bellator, convaincu que ces organisations représentent l’avenir des arts martiaux mixtes. Dans un autre entretien pour France Inter, Doumbé a ajouté sur le sujet que son contrat est le PFL est plus rémunérateur que celui proposé par l’UFC, « Il y a des contrats qui commencent à 10 000 par combat. Et s’il y a une victoire, on rajoute encore 10 000, donc 20 000 en tout. Pour le maximum, on peut aller sur 5 à 10 millions. », a-t-il précisé.